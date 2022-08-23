https://sputnikarabic.ae/20220823/طهران-لم-يسبق-لكرة-المفاوضات--أن-كانت-في-الملعب-الأمريكي-كما-هي-عليه-اليوم--1066781202.html
طهران: لم يسبق لكرة المفاوضات أن كانت في الملعب الأمريكي كما هي عليه اليوم
طهران: لم يسبق لكرة المفاوضات أن كانت في الملعب الأمريكي كما هي عليه اليوم
قال مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه لم يسبق لكرة المفاوضات أن كانت في الملعب الأمريكي كما هي عليه اليوم. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T21:45+0000
2022-08-23T21:45+0000
2022-08-23T21:45+0000
إيران
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وقال مدير العلاقات العامة في مكتب رئيس الجمهورية، محمد مهدي رحيمي، على أنه "لم يسبق في أي دورة من المفاوضات النووية، أن كانت الكرة داخل الملعب الأمريكي بالشكل الواضح الذي هي عليه اليوم".وأرفق رحيمي في تغريدة له على موقع تويتر تصريح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي اعتبر، أن "رد إيران على المقترحات كان معقولا".وأضاف: "يتعين الآن على أمريكا أن ترد؛ نحن بانتظار ذلك".قالت الولايات المتحدة، في وقت سابق، إن إيران وافقت على تخفيف المطالب الرئيسية التي أعاقت إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث من المتوقع أن ترد واشنطن قريبا على طهران من خلال وسطاء الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر طويلة من الدبلوماسية غير المباشرة.وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران أسقطت مطالبهابعرقلة بعض عمليات التفتيش النووي التي تقوم بها الأمم المتحدة، بعد أن خففت أيضا من الإصرار على نقطة شائكة رئيسية وهي أن تزيل واشنطن الحرس الثوري القوي من القائمة السوداء للإرهاب.وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن: "ما زالت هناك ثغرات، لكن إذا توصلنا إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، فسيتعين على إيران اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتفكيك برنامجها النووي".
https://sputnikarabic.ae/20220823/أمريكا-إيران-قدمت-تنازلات-من-أجل-العودة-إلى-الاتفاق-النووي-1066780972.html
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إيران
طهران: لم يسبق لكرة المفاوضات أن كانت في الملعب الأمريكي كما هي عليه اليوم
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قال مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه لم يسبق لكرة المفاوضات أن كانت في الملعب الأمريكي كما هي عليه اليوم.
وقال مدير العلاقات العامة في مكتب رئيس الجمهورية، محمد مهدي رحيمي، على أنه "لم يسبق في أي دورة من المفاوضات النووية، أن كانت الكرة داخل الملعب الأمريكي بالشكل الواضح الذي هي عليه اليوم".
وأرفق رحيمي في تغريدة له على موقع تويتر تصريح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي اعتبر، أن "رد إيران على المقترحات كان معقولا".
وأضاف: "يتعين الآن على أمريكا أن ترد؛ نحن بانتظار ذلك".
قالت الولايات المتحدة، في وقت سابق، إن إيران وافقت على تخفيف المطالب الرئيسية التي أعاقت إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث من المتوقع أن ترد واشنطن قريبا على طهران من خلال وسطاء الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر طويلة من الدبلوماسية غير المباشرة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران أسقطت مطالبها
بعرقلة بعض عمليات التفتيش النووي التي تقوم بها الأمم المتحدة، بعد أن خففت أيضا من الإصرار على نقطة شائكة رئيسية وهي أن تزيل واشنطن الحرس الثوري القوي من القائمة السوداء للإرهاب.
وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن: "ما زالت هناك ثغرات، لكن إذا توصلنا إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، فسيتعين على إيران اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتفكيك برنامجها النووي".