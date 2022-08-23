https://sputnikarabic.ae/20220823/غادرت-كلاجئة-إلى-أوروبا-والد-المشتبه-بها-في-اغتيال-داريا-دوغينا-يتحدث-عن-لجوء-ابنته-لفرنسا-1066748489.html

"غادرت كلاجئة إلى أوروبا"... والد المشتبه بها في اغتيال داريا دوغينا يتحدث عن لجوء ابنته لفرنسا

"غادرت كلاجئة إلى أوروبا"... والد المشتبه بها في اغتيال داريا دوغينا يتحدث عن لجوء ابنته لفرنسا

قال والد ناتاليا فوفك، المشتبه بها في قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، إن ابنته غادرت إلى أوروبا كلاجئة لكن سرعان ما عادت. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T06:43+0000

2022-08-23T06:43+0000

2022-08-23T06:50+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وأضاف والد المشتبه بها في حديث مع "سبوتنيك": "كانت في أوروبا، في فرنسا على ما أعتقد، مثل لاجئ. ثم لم تعجبها، وعادت إلى بولندا، ثم إلى أوكرانيا".وأشار إلى أن ابنته اتصلت به قبل أيام لتخبره أنها في ليتوانيا، مضيفا أنه لا يعرف كيف وصلت إلى روسيا.وأضاف: "قالت لي بأنها ذهبت لساحة تدريب، لكني لا أعرف أطلقت النار أم لا، كما أنها لم تشارك فيما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب في دونباس".وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز، واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.ولمراقبة الصحفية، استخدمت مرتكبة الجريمة ميني كوبر. عند الدخول إلى روسيا، كانت السيارة تحمل أرقاما لجمهورية دونيتسك الشعبية E982ХН، وفي موسكو حَملت أرقام كازاخستانية 172AJD02، وعند الخروج أرقاما أوكرانية AH7771IP.

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