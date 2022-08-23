https://sputnikarabic.ae/20220823/غادرت-كلاجئة-إلى-أوروبا-والد-المشتبه-بها-في-اغتيال-داريا-دوغينا-يتحدث-عن-لجوء-ابنته-لفرنسا-1066748489.html
"غادرت كلاجئة إلى أوروبا"... والد المشتبه بها في اغتيال داريا دوغينا يتحدث عن لجوء ابنته لفرنسا
"غادرت كلاجئة إلى أوروبا"... والد المشتبه بها في اغتيال داريا دوغينا يتحدث عن لجوء ابنته لفرنسا
قال والد ناتاليا فوفك، المشتبه بها في قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، إن ابنته غادرت إلى أوروبا كلاجئة لكن سرعان ما عادت. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T06:43+0000
2022-08-23T06:43+0000
2022-08-23T06:50+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأضاف والد المشتبه بها في حديث مع "سبوتنيك": "كانت في أوروبا، في فرنسا على ما أعتقد، مثل لاجئ. ثم لم تعجبها، وعادت إلى بولندا، ثم إلى أوكرانيا".وأشار إلى أن ابنته اتصلت به قبل أيام لتخبره أنها في ليتوانيا، مضيفا أنه لا يعرف كيف وصلت إلى روسيا.وأضاف: "قالت لي بأنها ذهبت لساحة تدريب، لكني لا أعرف أطلقت النار أم لا، كما أنها لم تشارك فيما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب في دونباس".وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز، واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.ولمراقبة الصحفية، استخدمت مرتكبة الجريمة ميني كوبر. عند الدخول إلى روسيا، كانت السيارة تحمل أرقاما لجمهورية دونيتسك الشعبية E982ХН، وفي موسكو حَملت أرقام كازاخستانية 172AJD02، وعند الخروج أرقاما أوكرانية AH7771IP.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
"غادرت كلاجئة إلى أوروبا"... والد المشتبه بها في اغتيال داريا دوغينا يتحدث عن لجوء ابنته لفرنسا
06:43 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
قال والد ناتاليا فوفك، المشتبه بها في قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، إن ابنته غادرت إلى أوروبا كلاجئة لكن سرعان ما عادت.
وأضاف والد المشتبه بها في حديث مع "سبوتنيك": "كانت في أوروبا، في فرنسا على ما أعتقد، مثل لاجئ. ثم لم تعجبها، وعادت إلى بولندا، ثم إلى أوكرانيا".
وأشار إلى أن ابنته اتصلت به قبل أيام لتخبره أنها في ليتوانيا، مضيفا أنه لا يعرف كيف وصلت إلى روسيا.
وأكد والد فوفك، أنها خدمت في القوات المسلحة الأوكرانية، ولكن ليس في كتيبة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا). وبحسبه، فقد تقاعدت من الجيش لأسباب صحية.
وأضاف: "قالت لي بأنها ذهبت لساحة تدريب، لكني لا أعرف أطلقت النار أم لا، كما أنها لم تشارك فيما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب في دونباس".
وكشف جهاز
الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.
وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز، واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.
ولمراقبة الصحفية، استخدمت مرتكبة الجريمة ميني كوبر. عند الدخول إلى روسيا، كانت السيارة تحمل أرقاما لجمهورية دونيتسك الشعبية E982ХН، وفي موسكو حَملت أرقام كازاخستانية 172AJD02، وعند الخروج أرقاما أوكرانية AH7771IP.