https://sputnikarabic.ae/20220823/قائد-كبير-في-الحرس-الثوري-يمكننا-تدمير-إسرائيل-عدة-مرات-حتى-من-دون-سلاح-نووي-1066771076.html

قائد كبير في الحرس الثوري: يمكننا تدمير إسرائيل عدة مرات حتى من دون سلاح نووي

قائد كبير في الحرس الثوري: يمكننا تدمير إسرائيل عدة مرات حتى من دون سلاح نووي

قال قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن بلاده بإمكانها تدمير إسرائيل، حتى من دون امتلاك سلاح نووي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

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قال قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن بلاده بإمكانها تدمير إسرائيل، حتى من دون امتلاك سلاح نووي.وقال زاده في لقاء في جامعة الفردوسي في مشهد، إن إيران لم تكن لديها القدرات التي تمتلكها الآن في المجال العسكري، بل كانت تستورد حتى الأسلاك الشائكة، أما الآن فقد صارت تصدر طائرات دون طيار، على حد قوله.وردًا على هذه التصريحات، قالت كيرين هجيوف، المتحدثة الدولية باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "يسعى النظام الإرهابي الإيراني إلى إبادة إسرائيل. إنهم لا يحاولون حتى إخفاء ذلك".كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال، يوم الاثنين، إن الاتفاق النووي مع إيران "يشوبه الكثير من الثغرات".وحذّر غانتس من رد فعل إسرائيل في حال هددتها إيران أو اقتربت من امتلاك سلاح نووي، قائلا: "لا نستبعد شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة".

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