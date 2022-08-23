https://sputnikarabic.ae/20220823/قطر-تؤكد-اعتقال-عدد-من-المتظاهرين-لخرقهم-قوانين-الأمن-العام-1066762806.html

قطر تؤكد "اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام"

قطر تؤكد "اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام"

أكدت الحكومة القطرية "اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام"، وذلك بعد احتجاج نظمه عمال يطالبون برواتبهم يوم 14 من أغسطس/آب الجاري، لكنها لم تذكر... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T12:45+0000

2022-08-23T12:45+0000

2022-08-23T13:05+0000

العالم العربي

أخبار قطر اليوم

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وقالت الحكومة القطرية، في بيان لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "عددا من المتظاهرين اعتقلوا لخرقهم قوانين الأمن العام"، وإن "التحقيق معهم مستمر"، مفضلةً عدم الافصاح عن الأعداد.في 14 أغسطس، أظهرت مقاطع مصورة احتجاج عشرات العمال خارج مقر مجموعة البندري الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات، وذلك بسبب عدم دفع أجورهم.وفي مقاطع الفيديو المتداولة، قطع العمال الطريق الدائري الثالث في الدوحة أمام أبراج الشموخ، حيث تطابقت اللقطات مع التفاصيل المعروفة للشارع، ومن بينها صور ضخمة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو ينظر إلى المارة.وأقرت الحكومة القطرية بأن الشركة لم تدفع الرواتب، وأن وزارة العمل ستدفع جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين.وأضافت أن "أقلية من المتظاهرين ممن لم يراعوا الحفاظ على السلم، وعملوا على انتهاك قوانين الأمن العام في قطر، يواجهون الترحيل بأمر من المحكمة".ولم تذكر الحكومة أي تفاصيل عن عدد العمال الذين شاركوا في الاحتجاج.ولم ترد مجموعة البندري الدولية، المملوكة للقطاع الخاص، على طلبات "أسوشيتد برس" للتعليق.

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