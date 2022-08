كندا تدرج 62 شخصا ومؤسسة عسكرية على قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا

En direct de Toronto, le @Bundeskanzler Scholz et moi ainsi que le président @ZelenskyyUa et d’autres gens participons au sommet de la Plateforme pour la Crimée. On est résolus à rétablir entièrement l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine: https://t.co/Ik9WzToIlm