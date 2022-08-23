https://sputnikarabic.ae/20220823/كندا-تعلن-عن-مساعدات-أمنية-لأوكرانيا-بنحو-3-ملايين-دولار-1066776035.html
كندا تعلن عن مساعدات أمنية لأوكرانيا بنحو 3 ملايين دولار
كندا تعلن عن مساعدات أمنية لأوكرانيا بنحو 3 ملايين دولار
أعلنت كندا، اليوم الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 3.85 مليون دولار كندي (2.96 مليون دولار) لمشروعين متعلقين بمؤسسات قطاع الأمن الأوكراني. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T16:53+0000
2022-08-23T16:53+0000
2022-08-23T16:53+0000
أخبار كندا
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لبيان نشره موقع "يوردوبوينت"، فإن هذا المبلغ يشمل ما يقرب من 2.9 مليون دولار كندي كتمويل إضافي لمشروع تطوير الشرطة الأوكرانية.وقال البيان: "لدعم الحكومة والشعب الأوكرانيين، أعلن رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو تخصيص تمويل لمشروعين في أوكرانيا من خلال برنامج عمليات السلام والاستقرار، بقيمة إجمالية قدرها 3.85 مليون دولار".ويوفر مشروع تطوير الشرطة الكندية لنظيرتها الأوكرانية دعمًا مستهدفًا للشرطة الوطنية الأوكرانية، ووزارة الشؤون الداخلية، وخدمات الطوارئ الحكومية، بما في ذلك توفير المعدات واللوازم الأساسية والدعم لتحسين استجابات الشرطة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ولتوسيع الدعم النفسي للأقران للشرطة.ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة مؤسسة حاسمة لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا، وفقًا للبيان.
https://sputnikarabic.ae/20220708/تضارب-المصالح-يجبر-كندا-على-تجاهل-مطالب-أوكرانيا-وإرسال-التوربين-الخاص-بـنورد-ستريم-إلى-ألمانيا-1064857714.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
كندا تعلن عن مساعدات أمنية لأوكرانيا بنحو 3 ملايين دولار
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أعلنت كندا، اليوم الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 3.85 مليون دولار كندي (2.96 مليون دولار) لمشروعين متعلقين بمؤسسات قطاع الأمن الأوكراني.
ووفقًا لبيان نشره موقع
"يوردوبوينت"، فإن هذا المبلغ يشمل ما يقرب من 2.9 مليون دولار كندي كتمويل إضافي لمشروع تطوير الشرطة الأوكرانية.
وقال البيان: "لدعم الحكومة والشعب الأوكرانيين، أعلن رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو تخصيص تمويل لمشروعين في أوكرانيا من خلال برنامج عمليات السلام والاستقرار، بقيمة إجمالية قدرها
3.85 مليون دولار".
ويوفر مشروع تطوير الشرطة الكندية لنظيرتها الأوكرانية دعمًا مستهدفًا للشرطة الوطنية الأوكرانية، ووزارة الشؤون الداخلية، وخدمات الطوارئ الحكومية، بما في ذلك توفير المعدات واللوازم الأساسية والدعم لتحسين استجابات الشرطة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ولتوسيع الدعم النفسي للأقران للشرطة.
ويشمل الدعم أيضًا ما يقرب من 950،000 دولار كندي كتمويل إضافي لأهداف تعزيز الإصلاح من خلال مشروع نقل الخبرة الفنية والقدرات، والذي يركز على تقديم المشورة الفنية والدعم لوزارة الدفاع الأوكرانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة مؤسسة حاسمة لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا، وفقًا للبيان.