https://sputnikarabic.ae/20220823/كييف-تلغي-اتفاقا-مع-روسيا-لضمان-التشغيل-الموازي-لأنظمة-الطاقة-1066763542.html
كييف تلغي اتفاقا مع روسيا لضمان التشغيل الموازي لأنظمة الطاقة
كييف تلغي اتفاقا مع روسيا لضمان التشغيل الموازي لأنظمة الطاقة
قال تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني، إن كييف ألغت اتفاقا بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن تدابير ضمان التشغيل الموازي لأنظمة الطاقة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:09+0000
2022-08-23T13:09+0000
2022-08-23T13:09+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال ميلنيشوك على "تلغرام": "إلغاء الاتفاق المبرم بين الحكومة الروسية ومجلس الوزراء الأوكراني، بشأن تدابير ضمان التشغيل الموازي لنظام الطاقة الموحد لأوكرانيا ونظام الطاقة الموحد لروسيا، المبرم في 12 يوليو/ تموز 2012".يذكر أن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، كان قد صرح في وقت سابق، إن إغلاق محطة الطاقة النووية في المقاطعة سيؤدي إلى أزمة طاقة في أوكرانيا.وقال روغوف على أثير قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إذا تحدثنا عن الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي، فستبدأ أزمة طاقة على الفور بالنسبة لهم، لأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تنتج من 25 إلى 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تستخدمها هذه المناطق، الآن هذه الحصة أكبر من ذلك، وحتى وقت قريب، بلغ حجم الكهرباء المصدر من محطة الطاقة النووية (ما قيمته) 70-72 مليون روبل يوميًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
كييف تلغي اتفاقا مع روسيا لضمان التشغيل الموازي لأنظمة الطاقة
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قال تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني، إن كييف ألغت اتفاقا بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن تدابير ضمان التشغيل الموازي لأنظمة الطاقة.
وقال ميلنيشوك على "تلغرام": "إلغاء الاتفاق المبرم بين الحكومة الروسية ومجلس الوزراء الأوكراني، بشأن تدابير ضمان التشغيل الموازي لنظام الطاقة الموحد لأوكرانيا ونظام الطاقة الموحد لروسيا، المبرم في 12 يوليو/ تموز 2012".
يذكر أن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، كان قد صرح في وقت سابق
، إن إغلاق محطة الطاقة النووية في المقاطعة سيؤدي إلى أزمة طاقة في أوكرانيا.
وقال روغوف على أثير قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إذا تحدثنا عن الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي، فستبدأ أزمة طاقة على الفور بالنسبة لهم، لأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تنتج من 25 إلى 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تستخدمها هذه المناطق، الآن هذه الحصة أكبر من ذلك، وحتى وقت قريب، بلغ حجم الكهرباء المصدر من محطة الطاقة النووية (ما قيمته) 70-72 مليون روبل يوميًا".