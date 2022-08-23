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لجنة التحقيق الروسية تكشف ضلوع أفراد آخرين في جريمة اغتيال دوغينا
لجنة التحقيق الروسية تكشف ضلوع أفراد آخرين في جريمة اغتيال دوغينا
أفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "المحققين الروس لا يستبعدون تورط أشخاص آخرين في اغتيال الصحفية داريا دوغينا، إلى جانب... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T14:54+0000
2022-08-23T14:54+0000
روسيا
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وقالت اللجنة إن "التحقيق يخطط لوضع ناتاليا فوفك على قائمة المطلوبين، وتم التعرف على أشخاص آخرين متورطين في ارتكاب هذه الجريمة".وأثبت المحققون أن الأوكرانية ناتاليا فوفك متورطة في ارتكاب هذه الجريمة، حيث استأجرت شقة في البناء الذي عاشت فيه الضحية لمراقبتها.وشددت اللجنة على أن "قياس قوة العبوة الناسفة سيتم بناء على نتائج فحص الطب الشرعي للمتفجرات".وذكرت اللجنة أنه قد "تم بالفعل استجواب أقارب الضحية والعاملين والمشاركين في المهرجان، وكذلك الشهود من موقع الحادث حيث يواصل المحققون دراسة تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة".
https://sputnikarabic.ae/20220823/ميدفيديف-يقدم-واجب-العزاء-في-وفاة-الصحفية-داريا-دوغينا-1066746474.html
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روسيا

لجنة التحقيق الروسية تكشف ضلوع أفراد آخرين في جريمة اغتيال دوغينا

14:54 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev / الذهاب إلى بنك الصورداريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev
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أفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "المحققين الروس لا يستبعدون تورط أشخاص آخرين في اغتيال الصحفية داريا دوغينا، إلى جانب الأوكرانية ناتاليا فوفك التي تنوي لجنة التحقيق وضعها على قائمة المطلوبين".
وقالت اللجنة إن "التحقيق يخطط لوضع ناتاليا فوفك على قائمة المطلوبين، وتم التعرف على أشخاص آخرين متورطين في ارتكاب هذه الجريمة".
وأثبت المحققون أن الأوكرانية ناتاليا فوفك متورطة في ارتكاب هذه الجريمة، حيث استأجرت شقة في البناء الذي عاشت فيه الضحية لمراقبتها.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
ميدفيديف يقدم واجب العزاء في وفاة الصحفية داريا دوغينا
03:12 GMT

وأضافت لجنة التحقيق: "المحققون يجرون تفتيشًا في هذه الشقة من أجل العثور على العناصر ذات الصلة، كما يجري البحث في مرآب استأجرته فوفك".

وشددت اللجنة على أن "قياس قوة العبوة الناسفة سيتم بناء على نتائج فحص الطب الشرعي للمتفجرات".
وذكرت اللجنة أنه قد "تم بالفعل استجواب أقارب الضحية والعاملين والمشاركين في المهرجان، وكذلك الشهود من موقع الحادث حيث يواصل المحققون دراسة تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة".
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