https://sputnikarabic.ae/20220823/ليز-تروس-مستعدة-للضغط-على-الزر-لإطلاق-سلاح-نووي-إذا-لزم-الأمر-1066780070.html

ليز تروس: مستعدة للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي إذا لزم الأمر

ليز تروس: مستعدة للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي إذا لزم الأمر

أبدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، التي ترشح نفسها لرئاسة الوزراء، استعدادها للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي إذا لزم الأمر. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T20:48+0000

2022-08-23T20:48+0000

2022-08-23T20:48+0000

العالم

الخارجية البريطانية

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وقالت تروس خلال كلمة ألقتها في برمنغهام، وهي تجيب على سؤال عما ستشعر به إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، وجرت في 20 يوليو/ تموز الماضي، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم الحزب في المملكة المتحدة، الذي سيصبح أيضا رئيس وزراء البلاد.وبحسب نتائجه، وصل اثنان من المرشحين إلى المباراة النهائية في السباق الانتخابي: وزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك.في الجولة الأخيرة، سيتم اختيار الفائزين "النهائيين" من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يبلغ عددهم اليوم نحو 200000 وسيتم التصويت عن طريق البريد.ودعت روسيا الدول "النووية الخمس"، أمس الاثنين، إلى الامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب.وقال الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تدعو الموقعين على البيان إلى أنه لا ينبغي إطلاق العنان لحرب نووية وأن يظلوا ملتزمين بتنفيذه.وأضاف: "لقد اتخذنا المبادرة لإعادة التأكيد على مبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب عدم إطلاق العنان لها أبدًا، وفق ما جاء في البيان المشترك لزعماء الدول الخمس النووية، الذي تم تبنيه في 3 يناير/ كانون الثاني من هذا العام".

https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تدعو-الدول-النووية-الخمس-للامتثال-لمبدأ-عدم-قبول-الحرب-1066740734.html

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العالم, الخارجية البريطانية