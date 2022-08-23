https://sputnikarabic.ae/20220823/ماكرون-يدعو-لاستبعاد-أي-روح-تسوية-مع-روسيا-متعهدا-بـدعم-طويل-الأمد-لأوكرانيا-1066766033.html
ماكرون يدعو لاستبعاد أي "روح تسوية" مع روسيا متعهدا بـ"دعم طويل الأمد" لأوكرانيا
ماكرون يدعو لاستبعاد أي "روح تسوية" مع روسيا متعهدا بـ"دعم طويل الأمد" لأوكرانيا
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء)، باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "على الأمد الطويل"، وذلك بعد ستة أشهر من بدء العملية العسكرية... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:59+0000
2022-08-23T13:59+0000
2022-08-23T13:59+0000
العالم
أخبار روسيا اليوم
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وقال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر "منصة القرم" في كييف "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل" داعياً إلى استبعاد "أي ضعف أو روح تسوية" مع روسيا، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".من جهته صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال القمة ذاتها، بأنه ينسق مع الحلفاء حاليا لزيادة أخرى في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن كندا وألمانيا اتفقتا على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي، وذخائر وقنابل يدوية.وقال شولتز خلال قمة "منصة القرم" التي تنظمها كييف: "سنستمر في إرسال الأسلحة [لأوكرانيا]. اتفقنا على حزمة جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي حديثة، وقنابل يدوية، وأطنانا من الذخائر، وأجهزة رؤية، ومركبات إنقاذ مصفحة".كان القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، قال يوم أمس (الاثنين)، إن 9 آلاف من جنوده قتلوا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220823/الدفاع-الروسية-الهجوم-في-اتجاه-دونيتسك-يتطور-بنجاح-1066755065.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار روسيا اليوم
ماكرون يدعو لاستبعاد أي "روح تسوية" مع روسيا متعهدا بـ"دعم طويل الأمد" لأوكرانيا
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء)، باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "على الأمد الطويل"، وذلك بعد ستة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر "منصة القرم" في كييف "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل" داعياً إلى استبعاد "أي ضعف أو روح تسوية" مع روسيا، وفقا لإذاعة "مونت كارلو"
.
من جهته صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال القمة ذاتها، بأنه ينسق مع الحلفاء حاليا لزيادة أخرى
في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن كندا وألمانيا اتفقتا على تقديم حزمة جديدة
من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي، وذخائر وقنابل يدوية.
وقال شولتز خلال قمة "منصة القرم" التي تنظمها كييف: "سنستمر في إرسال الأسلحة [لأوكرانيا]. اتفقنا على حزمة جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي حديثة، وقنابل يدوية، وأطنانا من الذخائر، وأجهزة رؤية، ومركبات إنقاذ مصفحة".
كان القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، قال يوم أمس (الاثنين)، إن 9 آلاف من جنوده قتلوا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".