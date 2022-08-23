عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/محمد-بن-زايد-الإمارات-ماضية-في-التنسيق-الفاعل-مع-الأشقاء-1066778934.html
محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء
محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء
قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء في المنطقة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T19:50+0000
2022-08-23T20:02+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1066737454_0:0:2801:1575_1920x0_80_0_0_3ad7ed64ad876aca3cfeb0c5f6b6f9d9.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه شارك مع القادة العرب في لقاء العلمين التشاوري الأخوي.وأكد ابن زايد أن الإمارات تواصل تنسيق الجهود مع الأشقاء العرب لتعزيز العمل المشترك ودعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.وصرحت الرئاسة المصرية، أمس الاثنين، في بيان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن مراسم الاستقبال جرت في مطار العلمين بحضور الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.يذكر أن قمة العلمين الخماسية، جاءت بعد نحو شهر من قمة جدة، التي شاركت فيها الدول الخمس إضافة إلى الكويت وسلطنة عمان وقطر بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20220821/السيسي-يستقبل-محمد-بن-زايد-في-مدينة-العلمين-1066684164.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1066737454_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b3b8502849a4fa15a9a74f5ee6549c68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء

19:50 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 23.08.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مستقبلا الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين المصرية، 21 أغسطس/ آب 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مستقبلا الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين المصرية، 21 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء في المنطقة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه شارك مع القادة العرب في لقاء العلمين التشاوري الأخوي.
وأكد ابن زايد أن الإمارات تواصل تنسيق الجهود مع الأشقاء العرب لتعزيز العمل المشترك ودعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وصرحت الرئاسة المصرية، أمس الاثنين، في بيان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن مراسم الاستقبال جرت في مطار العلمين بحضور الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين
21 أغسطس, 11:33 GMT
يذكر أن قمة العلمين الخماسية، جاءت بعد نحو شهر من قمة جدة، التي شاركت فيها الدول الخمس إضافة إلى الكويت وسلطنة عمان وقطر بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
© Sputnikالشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала