https://sputnikarabic.ae/20220823/محمد-بن-زايد-الإمارات-ماضية-في-التنسيق-الفاعل-مع-الأشقاء-1066778934.html

محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء

محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء

قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء في المنطقة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T19:50+0000

2022-08-23T19:50+0000

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العالم العربي

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جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه شارك مع القادة العرب في لقاء العلمين التشاوري الأخوي.وأكد ابن زايد أن الإمارات تواصل تنسيق الجهود مع الأشقاء العرب لتعزيز العمل المشترك ودعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.وصرحت الرئاسة المصرية، أمس الاثنين، في بيان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن مراسم الاستقبال جرت في مطار العلمين بحضور الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.يذكر أن قمة العلمين الخماسية، جاءت بعد نحو شهر من قمة جدة، التي شاركت فيها الدول الخمس إضافة إلى الكويت وسلطنة عمان وقطر بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

https://sputnikarabic.ae/20220821/السيسي-يستقبل-محمد-بن-زايد-في-مدينة-العلمين-1066684164.html

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