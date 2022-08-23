محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء
19:50 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 23.08.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مستقبلا الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين المصرية، 21 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / -
قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء في المنطقة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه شارك مع القادة العرب في لقاء العلمين التشاوري الأخوي.
وأكد ابن زايد أن الإمارات تواصل تنسيق الجهود مع الأشقاء العرب لتعزيز العمل المشترك ودعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي .. دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة. pic.twitter.com/PTmGkk3Uew— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 23, 2022
وصرحت الرئاسة المصرية، أمس الاثنين، في بيان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن مراسم الاستقبال جرت في مطار العلمين بحضور الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
21 أغسطس, 11:33 GMT
يذكر أن قمة العلمين الخماسية، جاءت بعد نحو شهر من قمة جدة، التي شاركت فيها الدول الخمس إضافة إلى الكويت وسلطنة عمان وقطر بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
© Sputnikالشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
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