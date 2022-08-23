عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/مدينة-دالاس-الأمريكية-تنتظر-عاصفة-فيديو-1066779507.html
مدينة دالاس الأمريكية تنتظر عاصفة... فيديو
مدينة دالاس الأمريكية تنتظر عاصفة... فيديو
تتعرض ولاية تكساس الأمريكية لظروف طقس متقلبة تتضمن أمطارا غزيرة وفيضانات، بينما تشهد دالاس، التي تعد من أكبر مدنها، أجواء ما قبل العاصفة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T20:30+0000
2022-08-23T20:41+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101718/73/1017187330_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_1ef8aa9acf0d3af788f055391b0a036a.jpg
نشرت صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر" جانبا من حالة الطقس في المدينة، اليوم، مشيرة إلى أنها تنتظر المزيد من العواصف.ولفتت إلى أن سماء المدينة أصبحت مظلمة، مشيرة إلى أن تلك الظروف الجوية تنذر بهبوب عواصف جديدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101718/73/1017187330_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_671a648223a62d952e1ec3b2337d3fe1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مدينة دالاس الأمريكية تنتظر عاصفة... فيديو

20:30 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 20:41 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . Geographonicعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Geographonic
تابعنا عبرTelegram
تتعرض ولاية تكساس الأمريكية لظروف طقس متقلبة تتضمن أمطارا غزيرة وفيضانات، بينما تشهد دالاس، التي تعد من أكبر مدنها، أجواء ما قبل العاصفة.
نشرت صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر" جانبا من حالة الطقس في المدينة، اليوم، مشيرة إلى أنها تنتظر المزيد من العواصف.
ولفتت إلى أن سماء المدينة أصبحت مظلمة، مشيرة إلى أن تلك الظروف الجوية تنذر بهبوب عواصف جديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала