https://sputnikarabic.ae/20220823/مدينة-دالاس-الأمريكية-تنتظر-عاصفة-فيديو-1066779507.html
مدينة دالاس الأمريكية تنتظر عاصفة... فيديو
مدينة دالاس الأمريكية تنتظر عاصفة... فيديو
تتعرض ولاية تكساس الأمريكية لظروف طقس متقلبة تتضمن أمطارا غزيرة وفيضانات، بينما تشهد دالاس، التي تعد من أكبر مدنها، أجواء ما قبل العاصفة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T20:30+0000
2022-08-23T20:30+0000
2022-08-23T20:41+0000
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نشرت صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر" جانبا من حالة الطقس في المدينة، اليوم، مشيرة إلى أنها تنتظر المزيد من العواصف.ولفتت إلى أن سماء المدينة أصبحت مظلمة، مشيرة إلى أن تلك الظروف الجوية تنذر بهبوب عواصف جديدة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مدينة دالاس الأمريكية تنتظر عاصفة... فيديو
20:30 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 20:41 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
تتعرض ولاية تكساس الأمريكية لظروف طقس متقلبة تتضمن أمطارا غزيرة وفيضانات، بينما تشهد دالاس، التي تعد من أكبر مدنها، أجواء ما قبل العاصفة.
نشرت صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر" جانبا من حالة الطقس في المدينة، اليوم، مشيرة إلى أنها تنتظر المزيد من العواصف
.
ولفتت إلى أن سماء المدينة أصبحت مظلمة، مشيرة إلى أن تلك الظروف الجوية
تنذر بهبوب عواصف جديدة.