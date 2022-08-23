https://sputnikarabic.ae/20220823/مسؤول-أمني-لا-وجود-لجيش-إلكتروني-في-الأردن-1066748920.html
مسؤول أمني: لا وجود لجيش إلكتروني في الأردن
مسؤول أمني: لا وجود لجيش إلكتروني في الأردن
أعلن الأمن الأردني، أنه لا يوجد جيش إلكتروني لدى البلاد. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T06:56+0000
2022-08-23T06:56+0000
2022-08-23T06:56+0000
أخبار الأردن
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وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، محمود المغايرة، إنه لا وجود لجيش إلكتروني في الأردن. وحسب صحيفة "عمون نيوز"، أكد المغايرة أن الوحدة تستقبل القضايا من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية. واعتبر المغايرة أن قضايا الإشاعات تندرج تحت بند بث أخبار كاذبة. وأكد رئيس مكافحة الجرائم الإلكترونية أن الوحدة تحذر من بث الأخبار الكاذبة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
مسؤول أمني: لا وجود لجيش إلكتروني في الأردن
تابعنا عبر
أعلن الأمن الأردني، أنه لا يوجد جيش إلكتروني لدى البلاد.
وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، محمود المغايرة، إنه لا وجود لجيش إلكتروني في الأردن.
وحسب صحيفة
"عمون نيوز"، أكد المغايرة أن الوحدة تستقبل القضايا من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.
واعتبر المغايرة أن قضايا الإشاعات تندرج تحت بند بث أخبار كاذبة. وأكد رئيس مكافحة الجرائم الإلكترونية أن الوحدة تحذر من بث الأخبار الكاذبة.