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https://sputnikarabic.ae/20220823/مسؤول-إيراني-بلادنا-حققت-الاكتفاء-الذاتي-في-التسليح-الدفاعي-1066774105.html
مسؤول إيراني: بلادنا حققت الاكتفاء الذاتي في التسليح الدفاعي
مسؤول إيراني: بلادنا حققت الاكتفاء الذاتي في التسليح الدفاعي
قال مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده استطاعت تحقيق "الاستقلال" والاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك بفضل جهود علمائها. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T16:17+0000
2022-08-23T16:17+0000
أخبار إيران
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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموئي للصحفيين، خلال زيارة تفقدية أجراها أعضاء اللجنة، لمعرض الإنجازات العلمية والصناعية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، المقام في طهران، بحسب وكالة "إرنا".وأثنى البرلماني الإيراني على قدرات بلاده فيما يتعلق بالأجهزة الدفاعية وخاصة معدات الحروب السيبرانية واعتراض الأجسام الطائرة ومنظومات الدفاع الجوي ذات المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، المعروضة في هذا المعرض.وختم عموئي: "هذا الكم الهائل من الإنجازات العلمية يشير إلى فرصة منقطعة النظير لتطوير البنية الدفاعية، وتوظيفها أيضا لدعم سائر القطاعات الصناعية غير العسكرية في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20220822/غانتس-يصف-الاتفاق-النووي-الوشيك-مع-إيران-بالسيئ-ويؤكد-استعداد-تل-أبيب-للتحرك-1066706822.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

مسؤول إيراني: بلادنا حققت الاكتفاء الذاتي في التسليح الدفاعي

16:17 GMT 23.08.2022
© AP Photo / Amir Kholousiمناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان
مناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Amir Kholousi
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قال مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده استطاعت تحقيق "الاستقلال" والاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك بفضل جهود علمائها.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموئي للصحفيين، خلال زيارة تفقدية أجراها أعضاء اللجنة، لمعرض الإنجازات العلمية والصناعية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، المقام في طهران، بحسب وكالة "إرنا".
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أمس, 06:25 GMT
وأثنى البرلماني الإيراني على قدرات بلاده فيما يتعلق بالأجهزة الدفاعية وخاصة معدات الحروب السيبرانية واعتراض الأجسام الطائرة ومنظومات الدفاع الجوي ذات المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، المعروضة في هذا المعرض.
وختم عموئي: "هذا الكم الهائل من الإنجازات العلمية يشير إلى فرصة منقطعة النظير لتطوير البنية الدفاعية، وتوظيفها أيضا لدعم سائر القطاعات الصناعية غير العسكرية في البلاد".
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