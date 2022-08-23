https://sputnikarabic.ae/20220823/مسؤول-بيئي-أردني-فريق-بيئي-يحاول-التعامل-مع-بقعة-زيت-كبيرة-في-المياه-الإقليمية-منذ-7-أيام-1066764038.html
مسؤول بيئي أردني: فريق بيئي يحاول التعامل مع بقعة زيت كبيرة في المياه الإقليمية منذ 7 أيام
مسؤول بيئي أردني: فريق بيئي يحاول التعامل مع بقعة زيت كبيرة في المياه الإقليمية منذ 7 أيام
قال مسؤول بيئي أردني أن العمل ما زال جاريا للتعامل مع مادة الزيت المنسكبة منذ سبعة أيام نتيجة خلل حدث في خزانات وقود السفينة "فلور اوف سي" خلال عملية الرسو في... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:19+0000
2022-08-23T13:19+0000
2022-08-23T13:19+0000
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وأوضح مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال المجالي، في تصريحات نقلها موقع عمون الأردني، أن فريقا من مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء والجهات المعنية ذات الاختصاص لا زالت تتعامل مع مادة الزيت المنسكبة منذ سبعة أيام نتيجة خلل حدث في خزانات وقود السفينة "فلور اوف سي" خلال عملية الرسو في المياه الإقليمية.ولفت المسؤول إلى "استمرار ظهور بعض بقع الزيت المنتشرة والتي تظهر نتيجة تغير اتجاه وسرعة الرياح مسببة تلوثا في بعض الشواطىء ناتجة عن تجمع غالبية المادة المنسكبة تحت رصيف ميناء الحاويات"، مشيرا إلى أن هذه البقع "يتطلب التعامل معها معدات فنية متخصصة وكوادر مؤهلة تعمل منذ سبعة أيام لحصر مادة الزيت وإزالة التلوث من البحر".ودعا المجالي مشغلي الأنشطة البحرية ومرتادي الشواطىء لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أي مناطق يصلها الزيت والتبليغ لإدارة المحمية البحرية ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث للتعامل معها.وأشار إلى استمرار رصد جميع الملاحظات على الشواطئ والتي تم رصد بعضها في جزء من شواطىء الدول المجاورة، وذلك خلال فترة تكييف البحر وتعامله مع هذه الزيوت والتي نصح الاختصاصيون من محطة العلوم البحرية عدم التعامل معها بالمواد الكيماوية المشتتة لضمان عدم الإضرار بالحياة البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20210227/بعد-القطران-بقعة-زيت-جديدة-قرب-الشواطئ-الإسرائيلية-غانتس-يأمر-البحرية-بالتدخل-1048229243.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مسؤول بيئي أردني: فريق بيئي يحاول التعامل مع بقعة زيت كبيرة في المياه الإقليمية منذ 7 أيام
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قال مسؤول بيئي أردني أن العمل ما زال جاريا للتعامل مع مادة الزيت المنسكبة منذ سبعة أيام نتيجة خلل حدث في خزانات وقود السفينة "فلور اوف سي" خلال عملية الرسو في المياه الإقليمية.
وأوضح مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال المجالي، في تصريحات نقلها موقع عمون
الأردني، أن فريقا من مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء والجهات المعنية ذات الاختصاص لا زالت تتعامل مع مادة الزيت المنسكبة منذ سبعة أيام نتيجة خلل حدث في خزانات وقود السفينة "فلور اوف سي" خلال عملية الرسو في المياه الإقليمية.
ولفت المسؤول إلى "استمرار ظهور بعض بقع الزيت المنتشرة والتي تظهر نتيجة تغير اتجاه وسرعة الرياح مسببة تلوثا في بعض الشواطىء ناتجة عن تجمع غالبية المادة المنسكبة تحت رصيف ميناء الحاويات"، مشيرا إلى أن هذه البقع "يتطلب التعامل معها معدات فنية متخصصة وكوادر مؤهلة تعمل منذ سبعة أيام لحصر مادة الزيت وإزالة التلوث من البحر".
27 فبراير 2021, 15:21 GMT
ودعا المجالي مشغلي الأنشطة البحرية ومرتادي الشواطىء لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أي مناطق يصلها الزيت والتبليغ لإدارة المحمية البحرية ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث للتعامل معها.
وأشار إلى استمرار رصد جميع الملاحظات على الشواطئ والتي تم رصد بعضها في جزء من شواطىء الدول المجاورة، وذلك خلال فترة تكييف البحر وتعامله مع هذه الزيوت والتي نصح الاختصاصيون من محطة العلوم البحرية عدم التعامل معها بالمواد الكيماوية المشتتة لضمان عدم الإضرار بالحياة البحرية.