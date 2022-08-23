عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220823/مستشار-سابق-للدفاع-الأمريكية-الـسي-آي-إيه-تروج-لشيء-وهمي-لا-وجود-له-في-أوكرانيا-1066747979.html
مستشار سابق للدفاع الأمريكية: الـ"سي آي إيه" تروج لشيء وهمي لا وجود له في أوكرانيا
مستشار سابق للدفاع الأمريكية: الـ"سي آي إيه" تروج لشيء وهمي لا وجود له في أوكرانيا
نفى مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي صحة المعلومات عن أوكرانيا التي تنشرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عبر وسائل الإعلام. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T05:53+0000
2022-08-23T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102117/75/1021177537_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_c1a20434e52fec34356306d2b8fe0ecd.jpg
وقال العقيد دوغلاس ماكغريغور في الحديث على "يوتيوب" إن الـ"سي آي إيه" تعرف أن الأمور في أوكرانيا تسير إلى هزيمة كييف في نزاعها مع موسكو، لكنها تخبر وسائل الإعلام عن "الانتصار" الذي يجب أن تحرزه كييف في وقت قريب، أي أنها تروج لشيء وهمي لا وجود له.وأشار إلى أن الذين قاموا بتخريب أوكرانيا يحاولون الآن إنقاذ موقفهم وهو ما لا يمكن تحقيقه، في رأيهم، إلا من خلال نشر الأكاذيب عما يجري في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102117/75/1021177537_1:0:272:203_1920x0_80_0_0_7e647750e2a3cc002b0e2f684d2fb2fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مستشار سابق للدفاع الأمريكية: الـ"سي آي إيه" تروج لشيء وهمي لا وجود له في أوكرانيا

05:53 GMT 23.08.2022
© CIA Web Siteوكالة الاستخبارات المركزية
وكالة الاستخبارات المركزية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© CIA Web Site
تابعنا عبرTelegram
نفى مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي صحة المعلومات عن أوكرانيا التي تنشرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عبر وسائل الإعلام.
وقال العقيد دوغلاس ماكغريغور في الحديث على "يوتيوب" إن الـ"سي آي إيه" تعرف أن الأمور في أوكرانيا تسير إلى هزيمة كييف في نزاعها مع موسكو، لكنها تخبر وسائل الإعلام عن "الانتصار" الذي يجب أن تحرزه كييف في وقت قريب، أي أنها تروج لشيء وهمي لا وجود له.
وأشار إلى أن الذين قاموا بتخريب أوكرانيا يحاولون الآن إنقاذ موقفهم وهو ما لا يمكن تحقيقه، في رأيهم، إلا من خلال نشر الأكاذيب عما يجري في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала