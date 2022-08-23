https://sputnikarabic.ae/20220823/مستشار-سابق-للدفاع-الأمريكية-الـسي-آي-إيه-تروج-لشيء-وهمي-لا-وجود-له-في-أوكرانيا-1066747979.html
مستشار سابق للدفاع الأمريكية: الـ"سي آي إيه" تروج لشيء وهمي لا وجود له في أوكرانيا
مستشار سابق للدفاع الأمريكية: الـ"سي آي إيه" تروج لشيء وهمي لا وجود له في أوكرانيا
نفى مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي صحة المعلومات عن أوكرانيا التي تنشرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عبر وسائل الإعلام. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T05:53+0000
2022-08-23T05:53+0000
2022-08-23T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال العقيد دوغلاس ماكغريغور في الحديث على "يوتيوب" إن الـ"سي آي إيه" تعرف أن الأمور في أوكرانيا تسير إلى هزيمة كييف في نزاعها مع موسكو، لكنها تخبر وسائل الإعلام عن "الانتصار" الذي يجب أن تحرزه كييف في وقت قريب، أي أنها تروج لشيء وهمي لا وجود له.وأشار إلى أن الذين قاموا بتخريب أوكرانيا يحاولون الآن إنقاذ موقفهم وهو ما لا يمكن تحقيقه، في رأيهم، إلا من خلال نشر الأكاذيب عما يجري في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مستشار سابق للدفاع الأمريكية: الـ"سي آي إيه" تروج لشيء وهمي لا وجود له في أوكرانيا
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نفى مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي صحة المعلومات عن أوكرانيا التي تنشرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عبر وسائل الإعلام.
وقال
العقيد دوغلاس ماكغريغور في الحديث على "يوتيوب" إن الـ"سي آي إيه" تعرف أن الأمور في أوكرانيا تسير إلى هزيمة كييف في نزاعها مع موسكو، لكنها تخبر وسائل الإعلام عن "الانتصار" الذي يجب أن تحرزه كييف في وقت قريب، أي أنها تروج لشيء وهمي لا وجود له.
وأشار إلى أن الذين قاموا بتخريب أوكرانيا يحاولون الآن إنقاذ موقفهم وهو ما لا يمكن تحقيقه، في رأيهم، إلا من خلال نشر الأكاذيب عما يجري في أوكرانيا.