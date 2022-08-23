https://sputnikarabic.ae/20220823/مستقبل-عمليات-الإغاثة-الإنسانية-في-غياب-التمويل-1066771770.html

مستقبل عمليات الإغاثة الإنسانية في غياب التمويل

مستقبل عمليات الإغاثة الإنسانية في غياب التمويل

كشفت تقارير إعلامية أن وكالات الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الدولية تواجه نقصا قياسيا في تمويل المساعدات الإنسانية للبلدان في جميع أنحاء العالم، مع تركيز الدول... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T15:36+0000

2022-08-23T15:36+0000

2022-08-23T15:36+0000

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مستقبل عمليات الإغاثة الإنسانية في غياب التمويل مستقبل عمليات الإغاثة الإنسانية في غياب التمويل

ويقول المصدر إن المساهمات من الدول الغنية قد زادت بشكل طفيف للغاية هذا العام، وبمعدل أقل بكثير من حجم الأموال المطلوبة، مما أدى إلى تراجع تمويل الأزمات الإنسانية بشكل كبيرعن الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى أن "هذه هي أكبر فجوة في التمويل" تشهدها الوكالات على الإطلاق، و"يرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن عدد الأشخاص المستضعفين المحتاجين إلى الدعم يتزايد بسرعة".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير عمر، إن "العمل الإنساني يواجه الآن الكثير من التحديات، ليس فقط بسبب نقص التمويل ، وإنما بسبب الحاجة الضخمة فهناك الملايين من النازحين الذين تضرروا من النزاع بعد سنوات من الحرب، ومع مرور الوقت قد يحدث تراجع للتفاعل الدولي ما سيؤثر على المتضررين بشكل مباشر"، مشيرًا إلى "سبعة ملايين يمني يستفيدون حاليا من الدعم ومن شأن تراجع هذه المساعدات أن يؤدي إلى مضاعفات إنسانية هائلة".وأكد المتحدث أن "الوضع الأمني يعقد العمل الإنساني، وهناك الكثير من الأخطار تحدق بالعاملين، كما أن عملية الوصول للمستحقين تكون معقدة في مناطق الصراعات، فيما تقلص الإجراءات الأمنية أيضا قدرة المنظمات على الوصول للمحتاجين، فضلا عن أن الاحتياج الضخم يحد من قدرة المنظمات الإغاثية على الاستجابة"، معتبرا أن "الحل يتمثل في انهاء النزاع المسلح حتى يكون بمقدور اليمنيين الاعتماد على أنفسهم"وأكد بدوره أن "هناك إشكالية كبرى تتعلق ببناء المصادر التي تخصص الدعم المالي لدول بها صراعات حيث يتم تسييسها، وقد لا توجد عدالة في تقسيم الدعم، لهذا يتعين أن تكون هناك جهات متعددة تحدد احتياجات كل منطقة بعينها وبشكل محدد حتى تصل المساعدات لمستحقيها"، معتبرا أن "عمل الهيئات غير القائم على إحصائيات في مناطق الصراع يكون له عادة تأثير غيرعادل، وهنا تلعب السياسة دورا في هذه الحسابات بما يعرقل العمل الإنساني ويؤدي إلى استغلال موارد العمل الإغاثي لصالح التوجيه السياسي".وأكد الخبير في القانون الدولي الإنساني، نعيم أقبيق، أن "قواعد العمل الإنساني تعتمد في الأساس على مبدأ التعامل الإنساني، والمشكلة اليوم تكمن في تسييس هذا العمل، فعلى سبيل المثال تم إنشاء اتفاقية اللجوء بداية للتعامل مع الوضع الإنساني لكننا وصلنا اليوم إلى انه يتم الاستفادة منها سياسيا ويجري استخدام اللاجئين كورقة ضغط ".واعتبر الخبير أنه "لا بد لهذا المخاض من أن يلد نظاما عالميا جديدا يعيد الأمور إلى نصابها، ويتعين أن يعود العمل الإنساني إلى قاعدته الأساسية من أجل خدمة الإنسانية، وما تقوم به روسيا حاليا من شأنه أن ينتج عالما متعدد الأقطاب يعيد التوازن للنظام العالمي حتى تعود البشرية نحو الإنسانية والتقدم".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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