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https://sputnikarabic.ae/20220823/مصدر-رسمي-لـسبوتنيك-لبنان-يتلقى-عرضا-تركيا-بالحفر-في-المنطقة-البحرية-الحدودية-مع-إسرائيل-1066765513.html
مصدر رسمي لـ"سبوتنيك": لبنان يتلقى عرضا تركيا بالحفر في المنطقة البحرية الحدودية مع إسرائيل
مصدر رسمي لـ"سبوتنيك": لبنان يتلقى عرضا تركيا بالحفر في المنطقة البحرية الحدودية مع إسرائيل
تلقى لبنان عرضا من تركيا بغرض الاستثمار والحفر في منطقة الحدود البحرية الجنوبية ليشمل بلوكات نفطية وغازية منها البلوك رقم 9 المتنازع عليه مع إسرائيل. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:44+0000
2022-08-23T13:44+0000
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بيروت - سبوتنيك. قال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "تلقى لبنان عرضا تركيا أوليا للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لا سيما الحدودية منها".وأوضح المصدر أن العرض التركي "يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)".وأشار المصدر إلى "أن الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان (تحديداً توتال الفرنسية) ارتبكت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر تأكيدها أن اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن "تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوخشتاين الوسيط الأمريكي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل"، بينما نقلت قناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن "إسرائيل قدمت من خلال الوسطاء عرضا جديدا للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، لكن أكدت أن موضوع منصة "كاريش" للغاز لا تنازل فيه".
https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-عبري-تنازل-إسرائيلي-مقابل-لبناني-لحل-أزمة-ترسيم-الحدود-المائية-بين-البلدين-1066703044.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مصدر رسمي لـ"سبوتنيك": لبنان يتلقى عرضا تركيا بالحفر في المنطقة البحرية الحدودية مع إسرائيل

13:44 GMT 23.08.2022
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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تلقى لبنان عرضا من تركيا بغرض الاستثمار والحفر في منطقة الحدود البحرية الجنوبية ليشمل بلوكات نفطية وغازية منها البلوك رقم 9 المتنازع عليه مع إسرائيل.
بيروت - سبوتنيك. قال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "تلقى لبنان عرضا تركيا أوليا للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لا سيما الحدودية منها".
وأوضح المصدر أن العرض التركي "يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
إعلام عبري: تنازل إسرائيلي مقابل لبناني لحل أزمة ترسيم الحدود المائية بين البلدين
21 أغسطس, 21:30 GMT
وأشار المصدر إلى "أن الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان (تحديداً توتال الفرنسية) ارتبكت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر تأكيدها أن اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن "تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوخشتاين الوسيط الأمريكي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل"، بينما نقلت قناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن "إسرائيل قدمت من خلال الوسطاء عرضا جديدا للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، لكن أكدت أن موضوع منصة "كاريش" للغاز لا تنازل فيه".
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