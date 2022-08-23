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https://sputnikarabic.ae/20220823/مصرع-8-أشخاص-بحادث-سير-في-ولاية-بدخشان-شمال-شرقي-أفغانستان-1066772088.html
مصرع 8 أشخاص بحادث سير في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان
مصرع 8 أشخاص بحادث سير في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب اثنان آخران إثر انحراف سيارة تقلهم عن مسارها ما أدى إلى انقلابها في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T15:39+0000
2022-08-23T15:40+0000
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كابول- سبوتنيك. وقال قائد شرطة "طالبان" في منطقة ياوان بولاية دخشان، قاري صبر الدين، في بيان اليوم الثلاثاء، "انحرفت سيارة من نوع (أس يو في) عن الطريق وانقلبت مما أدى إلى مقتل 8 ركاب وإصابة اثنين آخرين".وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى بالمنطقة فيما هرب سائق السيارة من موقع الحادث".وتعاني أفغانستان من كثرة حوادث السير بسبب وعورة الطرق والسرعة الفائقة وعدم احترام قوانين المرور.
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
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مصرع 8 أشخاص بحادث سير في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان

15:39 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 23.08.2022)
© Photo / Bakhtar News Agencyمحافظة باكتيكا، أفغانستان
محافظة باكتيكا، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Photo / Bakhtar News Agency
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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب اثنان آخران إثر انحراف سيارة تقلهم عن مسارها ما أدى إلى انقلابها في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
كابول- سبوتنيك. وقال قائد شرطة "طالبان" في منطقة ياوان بولاية دخشان، قاري صبر الدين، في بيان اليوم الثلاثاء، "انحرفت سيارة من نوع (أس يو في) عن الطريق وانقلبت مما أدى إلى مقتل 8 ركاب وإصابة اثنين آخرين".
وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى بالمنطقة فيما هرب سائق السيارة من موقع الحادث".
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13 يونيو, 09:54 GMT
وتعاني أفغانستان من كثرة حوادث السير بسبب وعورة الطرق والسرعة الفائقة وعدم احترام قوانين المرور.
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