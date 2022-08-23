https://sputnikarabic.ae/20220823/معلومات-عن-الجيوش-المشاركة-في-تدريب-هرقل---2-مع-الجيش-المصري-1066772474.html
معلومات عن الجيوش المشاركة في تدريب "هرقل - 2" مع الجيش المصري
معلومات عن الجيوش المشاركة في تدريب "هرقل - 2" مع الجيش المصري
يشارك الجيشان السعودي والإماراتي في التدريب المشترك "هرقل - 2"، الذي أعلن الجيش المصري انطلاق فعالياته، الأحد الماضي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T15:46+0000
2022-08-23T15:46+0000
2022-08-23T15:46+0000
رصد عسكري
مصر
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كما تشارك قوات من الجيشين اليوناني والقبرصي في التدريب المشترك، إضافة إلى مراقبين من 4 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، والبحرين والكونغو الديمقراطية.وفيما يلي معلومات عن الجيوش المشاركة بقوات في تدريب "هرقل - 2"، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشمل أقوى 142 جيشا حول العالم.التصنيف العالمي لجيوش الدول التي تشارك بمراقبين لتدريب "هرقل - 2" في مصر:ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجيش المصري وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، حسبما أعلن الجيش المصري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر
معلومات عن الجيوش المشاركة في تدريب "هرقل - 2" مع الجيش المصري
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يشارك الجيشان السعودي والإماراتي في التدريب المشترك "هرقل - 2"، الذي أعلن الجيش المصري انطلاق فعالياته، الأحد الماضي.
كما تشارك قوات من الجيشين اليوناني والقبرصي في التدريب المشترك
، إضافة إلى مراقبين من 4 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، والبحرين والكونغو الديمقراطية.
وفيما يلي معلومات عن الجيوش المشاركة بقوات في تدريب "هرقل - 2"، وفقا لإحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشمل أقوى 142 جيشا حول العالم.
الجيش المصري: يحتل المرتبة رقم
12 عالميا.
الجيش السعودي: يحتل المرتبة رقم 20 عالميا.
الجيش اليوناني: يحتل المرتبة رقم 27 عالميا.
الجيش الإماراتي: يحتل المرتبة رقم 36 عالميا.
الجيش القبرصي: لم تتضمنه إحصاءات الموقع.
التصنيف العالمي لجيوش الدول التي تشارك بمراقبين لتدريب "هرقل - 2" في مصر:
الجيش الأمريكي: يحتل المرتبة الأولى عالميا.
الجيش الأردني: يحتل المرتبة رقم 75 عالميا.
الجيش البحريني: يحتل المرتبة رقم 99 عالميا.
جيش الكونغو الديمقراطية: يحتل المرتبة رقم 117 عالميا.
ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجيش المصري
وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، حسبما أعلن الجيش المصري.