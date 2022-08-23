https://sputnikarabic.ae/20220823/مقتل-أربعة-سائحين-وإصابة-16-آخرين-بحادث-سير-في-بيرو-1066746228.html
مقتل أربعة سائحين وإصابة 16 آخرين بحادث سير في بيرو
مقتل أربعة سائحين وإصابة 16 آخرين بحادث سير في بيرو
قتل أربعة سائحين وأصيب 16 آخرون بالقرب من موقع ماتشو بيتشو الأثري بجنوب بيرو إثر سقوط حافلة كانوا يستقلونها في واد، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية يوم الاثنين. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T01:40+0000
2022-08-23T01:40+0000
2022-08-23T01:41+0000
أخبار بيرو
بيرو
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وقع الحادث في حوالى الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد في قطاع إبرا مالاغا في منطقة سوسكو الجنوبية، عندما كانت سيارة الرحلات المعروفة سبرينتر عائدة من زيارة للموقع وعلى متنها 20 شخصا.وقالت وزارة التجارة الخارجية والسياحة، إن القتلى ثلاثة من كولومبيا وبيروفي، فيما أصيب أربعة فرنسيين، وإسرائيليان، وكنديان، ويونانيان، وأرجنتينيان، وبيروفيان أحدهما السائق، ومواطن هولندي وآخر إسباني.وقالت الوزارة إن الشرطة "بدأت التحقيقات لتحديد أسباب الحادث".من ناحية أخرى، قال رئيس شرطة مقاطعة كوسكو في لا كونفينسيون وليام فالكون بيروكال إن الحادث ربما يرجع إلى الضباب والأمطار الخفيفة ومحدودية الرؤية في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220808/إصابات-جدري-القردة-في-بيرو-تتجاوز-حاجز-الـ500-1066180436.html
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أخبار بيرو, بيرو
مقتل أربعة سائحين وإصابة 16 آخرين بحادث سير في بيرو
01:40 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 01:41 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
قتل أربعة سائحين وأصيب 16 آخرون بالقرب من موقع ماتشو بيتشو الأثري بجنوب بيرو إثر سقوط حافلة كانوا يستقلونها في واد، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية يوم الاثنين.
وقع الحادث في حوالى الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد في قطاع إبرا مالاغا في منطقة سوسكو الجنوبية، عندما كانت سيارة الرحلات المعروفة سبرينتر عائدة من زيارة للموقع وعلى متنها 20 شخصا.
وقالت وزارة التجارة الخارجية والسياحة، إن القتلى ثلاثة من كولومبيا
وبيروفي، فيما أصيب أربعة فرنسيين، وإسرائيليان، وكنديان، ويونانيان، وأرجنتينيان، وبيروفيان أحدهما السائق، ومواطن هولندي وآخر إسباني.
وقالت الوزارة إن الشرطة "بدأت التحقيقات لتحديد أسباب الحادث".
من ناحية أخرى، قال رئيس شرطة مقاطعة كوسكو في لا كونفينسيون وليام فالكون بيروكال إن الحادث ربما يرجع إلى الضباب والأمطار الخفيفة ومحدودية الرؤية في المنطقة.