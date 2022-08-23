https://sputnikarabic.ae/20220823/مكتب-زيلينسكي-يعد-بتقديم-وثيقة-بشأن-ضمانات-أمنية-بحلول-نهاية-أغسطس-1066750637.html
مكتب زيلينسكي يعد بتقديم وثيقة بشأن ضمانات أمنية بحلول نهاية أغسطس
مكتب زيلينسكي يعد بتقديم وثيقة بشأن ضمانات أمنية بحلول نهاية أغسطس
قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه بحلول نهاية الشهر الجاري أغسطس/آب، ستظهر الوثيقة الأولى "القوية للغاية" التي تتضمن توصيات بشأن الضمانات... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T08:07+0000
2022-08-23T08:07+0000
2022-08-23T08:07+0000
أخبار أوكرانيا
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تصريحات يرماك جاءت بعد اجتماع مع مستشاري رؤساء وحكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والمجر، بحسب ما نقل موقع UNIAN.في وقت سابق، أصبح الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن، جنبا إلى جنب مع يرماك، رئيسا مشاركا لمجموعة العمل المعنية بتطوير الضمانات الأمنية لكييف. وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن فكرة زيلينسكي كانت بأن تصبح هذه الوثيقة "أساس نظام أمني عالمي جديد" في المستقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مكتب زيلينسكي يعد بتقديم وثيقة بشأن ضمانات أمنية بحلول نهاية أغسطس
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قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه بحلول نهاية الشهر الجاري أغسطس/آب، ستظهر الوثيقة الأولى "القوية للغاية" التي تتضمن توصيات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
تصريحات يرماك جاءت بعد اجتماع مع مستشاري رؤساء وحكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والمجر، بحسب ما نقل
موقع UNIAN.
ووعد يرماك قائلا: "حتى نهاية هذا الشهر، أعتقد أنه اليوم التاسع والعشرون أو الثلاثون، يمكننا الاعتماد على ظهور الوثيقة الأولى للتوصيات بشأن مجموعتنا مع السيد راسموسن". ووفقًا له، فإن كييف تتحدث باستمرار عن هذا الأمر مع جميع الشركاء الذين، ووفقا للمسؤول، يظهرون اهتماما بالقضية.
في وقت سابق، أصبح الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن، جنبا إلى جنب مع يرماك، رئيسا مشاركا لمجموعة العمل المعنية بتطوير الضمانات الأمنية لكييف.
وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن فكرة زيلينسكي كانت بأن تصبح هذه الوثيقة "أساس نظام أمني عالمي جديد" في المستقبل.