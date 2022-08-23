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مناوئو سكان شبه جزيرة القرم يتهافتون على "منصة القرم"
مناوئو سكان شبه جزيرة القرم يتهافتون على "منصة القرم"
وجه زعيم تتار شبه جزيرة القرم انتقادات إلى ما سمته السلطة الأوكرانية "منصة القرم". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T07:53+0000
2022-08-23T07:58+0000
روسيا
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ما يسمى "منصة القرم" هو تجمع رعاة نظام الحكم الأوكراني الحالي الذين تدعوهم كييف لمناقشة "سبل استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم".وتعقد "منصة القرم" اجتماعها الثاني في 23 أغسطس/آب عبر الإنترنت.وقال أيفاز عمروف، زعيم تتار شبه جزيرة القرم، في الحديث لـ"سبوتنيك"، إن "منصة القرم" مهزلة، إذ لا يحق لأحد أن يشكك في انتماء القرم إلى روسيا.وأشار إلى أنه من بين الذين يحضرون اجتماع "منصة القرم" أعداء تتار القرم الذين يسمون تنظيمهم "مجلس تتار القرم".وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لأوكرانيا عندما كانت الأخيرة واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة. واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بعدما وصل مناوئو الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
https://sputnikarabic.ae/20220621/رئيس-جمهورية-القرم-لا-يزال-15-جنديا-يتناوبون-على-حراسة-منصات-الحفر-العاملة-1063945995.html
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روسيا

مناوئو سكان شبه جزيرة القرم يتهافتون على "منصة القرم"

07:53 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 07:58 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . Константин Михальчевскийأيفاز عمروف، زعيم تتار القرم
أيفاز عمروف، زعيم تتار القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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وجه زعيم تتار شبه جزيرة القرم انتقادات إلى ما سمته السلطة الأوكرانية "منصة القرم".
ما يسمى "منصة القرم" هو تجمع رعاة نظام الحكم الأوكراني الحالي الذين تدعوهم كييف لمناقشة "سبل استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم".
وتعقد "منصة القرم" اجتماعها الثاني في 23 أغسطس/آب عبر الإنترنت.
وقال أيفاز عمروف، زعيم تتار شبه جزيرة القرم، في الحديث لـ"سبوتنيك"، إن "منصة القرم" مهزلة، إذ لا يحق لأحد أن يشكك في انتماء القرم إلى روسيا.
وأشار إلى أنه من بين الذين يحضرون اجتماع "منصة القرم" أعداء تتار القرم الذين يسمون تنظيمهم "مجلس تتار القرم".
وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لأوكرانيا عندما كانت الأخيرة واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة. واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بعدما وصل مناوئو الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
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