https://sputnikarabic.ae/20220823/موظف-سابق-في-آبل-يعترف-بسرقته-أسرارا-خاصة-بسيارتها-الذاتية-القيادة-1066762090.html
موظف سابق في "آبل" يعترف بسرقته أسرارا خاصة بسيارتها الذاتية القيادة
موظف سابق في "آبل" يعترف بسرقته أسرارا خاصة بسيارتها الذاتية القيادة
اعترف موظف سابق في شركة "آبل" الأمريكية، بأنه مذنب بتهمة سرقة الأسرار التجارية منها، وذلك بعد مرور 4 سنوات من إلقاء القبض عليه، أثناء محاولته الهرب خارج... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T12:30+0000
2022-08-23T12:30+0000
2022-08-23T12:30+0000
شركة آبل
مجتمع
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وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على شاولانغ زانغ في مطار سان خوسيه الدولي عام 2018 قبل سفره إلى الصين، وواجه وقتها اتهامات بنقل وثيقة تضم 25 صفحة تتضمن المخططات الهندسية للوحة الدائرة لسيارة شركة "آبل" الذاتية القيادة، إلى الحاسوب المحمول الخاص بزوجته.كما اتهم زانغ بنقل كتيبات فنية تصف النموذج الأولى للسيارة الذاتية القيادة للشركة الأمريكية، فضلا عن مزاعم سرقته لوحات الدوائر وخادم "لينوكس" من مختبرات تطوير "آبل".والآن اعترف تشانغ بأنه مذنب في تهمة سرقة الأسرار التجارية في محكمة سان خوسيه الفيدرالية، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.ويواجه زانغ عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وقد يدفع غرامة مالية تصل إلى ربع مليون دولار أمريكي.ومن المقرر النطق بالحكم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وقبل أن يتم إلقاء القبض عليه، كان شاولانغ زانغ يعمل كمهندس أجهزة في قسم المركبات الذاتية التحكم في شركة "آبل"، وكان جزءا من الفريق الذي يصمم ويختبر لوحات الدوائر لأجهزة الاستشعار.يشار إلى أن تصميمات الدوائر عادة من أكثر الأسرار التجارية قيمة في مجال الإلكترونيات.واشتبهت شركة "آبل" في زانغ وسرقته منها لأول مرة، عندما قدم استقالته بعد إجازة أبوة وقيامه برحلة إلى الصين، وأخبر الشركة أنه سيستقيل من عمله، حتى يتمكن من العودة إلى الصين والعناية بوالدته.كما أخبر زانغ شركة "آبل" انه كان يخطط للعمل مع "إكسبينغ موتورز"، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية، تعمل أيضا على تطوير تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها.وبعد تقديم استقالته، قطعت شركة "آبل" وصول شاولانغ زانغ إلى مواردها، وقامت بعد فترة وجيزة بإجراء تحقيق، والذي اكتشفت من خلاله أنه نقل ملفات سرية للغاية بقيمة غيغابايت عبر تقنية نقل البيانات "إير دروب"، كما شوهد وهو يأخذ أجهزة من مختبرات الشركة عبر لقطات كاميرات المراقبة.ولاتزال شركة "آبل" تلزم الصمت بشأن عملها على تطويرها سيارات ذاتية القيادة، إلا أنه في العام الماضي، أفاد محرر التكنولوجيا مارك جورمان من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أنها قررت التركيز على تطوير قدرات القيادة الذاتية الكاملة، وأن الشركة تهدف إلى إطلاق أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة في عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20211120/تقارير-تكشف-عن-ملامح-أول-سياراة-ذاتية-القيادة-من-آبل-وموعد-طرحها-1050759547.html
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شركة آبل, مجتمع
موظف سابق في "آبل" يعترف بسرقته أسرارا خاصة بسيارتها الذاتية القيادة
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اعترف موظف سابق في شركة "آبل" الأمريكية، بأنه مذنب بتهمة سرقة الأسرار التجارية منها، وذلك بعد مرور 4 سنوات من إلقاء القبض عليه، أثناء محاولته الهرب خارج الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على شاولانغ زانغ في مطار سان خوسيه الدولي عام 2018 قبل سفره إلى الصين، وواجه وقتها اتهامات بنقل وثيقة تضم 25 صفحة تتضمن المخططات الهندسية للوحة الدائرة لسيارة شركة "آبل" الذاتية القيادة، إلى الحاسوب المحمول الخاص بزوجته.
كما اتهم زانغ بنقل كتيبات فنية تصف النموذج الأولى للسيارة الذاتية القيادة للشركة الأمريكية، فضلا عن مزاعم سرقته لوحات الدوائر وخادم "لينوكس" من مختبرات تطوير "آبل".
والآن اعترف تشانغ بأنه مذنب في تهمة سرقة الأسرار التجارية في محكمة سان خوسيه الفيدرالية، وفقا لشبكة
"سي إن بي سي" الأمريكية.
ويواجه زانغ عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وقد يدفع غرامة مالية تصل إلى ربع مليون دولار أمريكي.
ومن المقرر النطق بالحكم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
20 نوفمبر 2021, 15:28 GMT
وقبل أن يتم إلقاء القبض عليه، كان شاولانغ زانغ يعمل كمهندس أجهزة في قسم المركبات الذاتية التحكم في شركة "آبل"، وكان جزءا من الفريق الذي يصمم ويختبر لوحات الدوائر لأجهزة الاستشعار.
يشار إلى أن تصميمات الدوائر عادة من أكثر الأسرار التجارية قيمة في مجال الإلكترونيات.
واشتبهت شركة "آبل" في زانغ وسرقته منها لأول مرة، عندما قدم استقالته بعد إجازة أبوة وقيامه برحلة إلى الصين، وأخبر الشركة أنه سيستقيل من عمله، حتى يتمكن من العودة إلى الصين والعناية بوالدته.
كما أخبر زانغ شركة "آبل" انه كان يخطط للعمل مع "إكسبينغ موتورز"، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية، تعمل أيضا على تطوير تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها.
وبعد تقديم استقالته، قطعت شركة "آبل" وصول شاولانغ زانغ إلى مواردها، وقامت بعد فترة وجيزة بإجراء تحقيق، والذي اكتشفت من خلاله أنه نقل ملفات سرية للغاية بقيمة غيغابايت عبر تقنية نقل البيانات "إير دروب"، كما شوهد وهو يأخذ أجهزة من مختبرات الشركة عبر لقطات كاميرات المراقبة.
ولاتزال شركة "آبل" تلزم الصمت بشأن عملها على تطويرها سيارات ذاتية القيادة، إلا أنه في العام الماضي، أفاد محرر التكنولوجيا مارك جورمان من وكالة
"بلومبرغ" الأمريكية أنها قررت التركيز على تطوير قدرات القيادة الذاتية الكاملة، وأن الشركة تهدف إلى إطلاق أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة في عام 2025.