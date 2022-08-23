https://sputnikarabic.ae/20220823/ميدفيديف-يقدم-واجب-العزاء-في-وفاة-الصحفية-داريا-دوغينا-1066746474.html

ميدفيديف يقدم واجب العزاء في وفاة الصحفية داريا دوغينا

ميدفيديف يقدم واجب العزاء في وفاة الصحفية داريا دوغينا

قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، واجب العزاء لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T03:12+0000

2022-08-23T03:12+0000

2022-08-23T03:12+0000

ديمتري ميدفيديف

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موسكو - سبوتنيك. وبعث ميدفيديف رسالة إلى والدي داريا قال فيها: "أرجو أن تتقبلوا تعازيَ الحارة بالحادثة المأساوية لابنتكم داريا. لقد صدمت بهذه الجريمة البشعة". مضيفا أن داريا دوغينا، كانت معروفة ومقدَّرة كشخصية عامة بارعة وصحفية وعالمة موهوبة في روسيا.هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الاثنين، عن التوصل إلى معرفة حيثيات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.ولقيت داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

https://sputnikarabic.ae/20220821/زاخاروفا-إذا-ما-ثبت-تورط-كييف-في-مقتل-داريا-دوغين-فذلك-سيكون-دليلا-على-ممارساتها-إرهاب-الدولة--1066682900.html

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ديمتري ميدفيديف