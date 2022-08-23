عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/ميدفيديف-يقدم-واجب-العزاء-في-وفاة-الصحفية-داريا-دوغينا-1066746474.html
ميدفيديف يقدم واجب العزاء في وفاة الصحفية داريا دوغينا
ميدفيديف يقدم واجب العزاء في وفاة الصحفية داريا دوغينا
قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، واجب العزاء لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T03:12+0000
2022-08-23T03:12+0000
ديمتري ميدفيديف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبعث ميدفيديف رسالة إلى والدي داريا قال فيها: "أرجو أن تتقبلوا تعازيَ الحارة بالحادثة المأساوية لابنتكم داريا. لقد صدمت بهذه الجريمة البشعة". مضيفا أن داريا دوغينا، كانت معروفة ومقدَّرة كشخصية عامة بارعة وصحفية وعالمة موهوبة في روسيا.هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الاثنين، عن التوصل إلى معرفة حيثيات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.ولقيت داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20220821/زاخاروفا-إذا-ما-ثبت-تورط-كييف-في-مقتل-داريا-دوغين-فذلك-سيكون-دليلا-على-ممارساتها-إرهاب-الدولة--1066682900.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

ميدفيديف يقدم واجب العزاء في وفاة الصحفية داريا دوغينا

03:12 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، واجب العزاء لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.
موسكو - سبوتنيك. وبعث ميدفيديف رسالة إلى والدي داريا قال فيها: "أرجو أن تتقبلوا تعازيَ الحارة بالحادثة المأساوية لابنتكم داريا. لقد صدمت بهذه الجريمة البشعة". مضيفا أن داريا دوغينا، كانت معروفة ومقدَّرة كشخصية عامة بارعة وصحفية وعالمة موهوبة في روسيا.
وأكد ميدفيديف، "أنه سيتم العثور على المسؤولين عن اغتيال داريا، وسينالون العقوبة التي يستحقونها، وأتمنى أن تبقى ذكراها خالدة، أشارككم حزنكم في هذه اللحظة الصعبة".
هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الاثنين، عن التوصل إلى معرفة حيثيات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.
لجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
زاخاروفا: إذا ما ثبت تورط كييف في مقتل داريا دوغين فذلك سيكون دليلا على ممارساتها "إرهاب الدولة"
21 أغسطس, 10:55 GMT
ولقيت داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.
وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала