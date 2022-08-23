https://sputnikarabic.ae/20220823/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-رغبة-واشنطن-في-معاقبة-روسيا-ستفشل-1066751402.html
نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل
نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع قناة RT العربية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحافظ على حوار مع الولايات المتحدة وتحافظ على قنوات اتصال... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T08:58+0000
2022-08-23T08:58+0000
2022-08-23T09:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريابكوف: "الحوار (مع الولايات المتحدة) لم يتوقف أبدا، ونحن نجريه بشكل مستمر، ونحن ملتزمون بالاتصالات على مستوى سفاراتنا، وبالطبع من خلال الاتصالات الهاتفية".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هذه الظروف التي نحن فيها الآن وديناميكيات واشنطن ورغبتها في معاقبة روسيا ستفشل ولن تغير أي شيء، نحن نكافح دائما من أجل عالم أكثر عدلا".وأردف ريابكوف: "روسيا ملتزمة تمامًا بتنفيذ أحكام معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن من الضروري بدء العمل على وثيقة جديدة وتحقيق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بـ "الانسحاب غير المباشر" من مناقشات الاتفاقات الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الخارجية-الروسية-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إصدار-تأشيرة-دخول-إلى-لافروف-والوفد-المرافق-1066616078.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل
08:58 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع قناة RT العربية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحافظ على حوار مع الولايات المتحدة وتحافظ على قنوات اتصال دبلوماسي معها.
وقال ريابكوف: "الحوار (مع الولايات المتحدة) لم يتوقف أبدا، ونحن نجريه بشكل مستمر، ونحن ملتزمون بالاتصالات على مستوى سفاراتنا، وبالطبع من خلال الاتصالات الهاتفية".
واستطرد ريابكوف: "دور الدبلوماسية، للأسف، ليس بالمستوى المناسب الآن".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هذه الظروف التي نحن فيها الآن وديناميكيات واشنطن ورغبتها في معاقبة روسيا ستفشل ولن تغير أي شيء، نحن نكافح دائما من أجل عالم أكثر عدلا".
وأردف ريابكوف: "روسيا ملتزمة تمامًا بتنفيذ أحكام معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن من الضروري بدء العمل على وثيقة جديدة وتحقيق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".
وأضاف: "تلتزم روسيا التزاما كاملا بتنفيذ أحكام معاهدة ستارت بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، التي تم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، ولكن من الضروري العمل على وضع اتفاقية جديدة، الأمر الذي يتطلب استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه القضية، والتفاعل ضروري وهو أمر صعب في ظل السياسة الحالية للولايات المتحدة".
واتهم ريابكوف الولايات المتحدة
بـ "الانسحاب غير المباشر" من مناقشات الاتفاقات الجديدة.