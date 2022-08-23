https://sputnikarabic.ae/20220823/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-رغبة-واشنطن-في-معاقبة-روسيا-ستفشل-1066751402.html

نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل

نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع قناة RT العربية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحافظ على حوار مع الولايات المتحدة وتحافظ على قنوات اتصال... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T08:58+0000

2022-08-23T08:58+0000

2022-08-23T09:11+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ريابكوف: "الحوار (مع الولايات المتحدة) لم يتوقف أبدا، ونحن نجريه بشكل مستمر، ونحن ملتزمون بالاتصالات على مستوى سفاراتنا، وبالطبع من خلال الاتصالات الهاتفية".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هذه الظروف التي نحن فيها الآن وديناميكيات واشنطن ورغبتها في معاقبة روسيا ستفشل ولن تغير أي شيء، نحن نكافح دائما من أجل عالم أكثر عدلا".وأردف ريابكوف: "روسيا ملتزمة تمامًا بتنفيذ أحكام معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن من الضروري بدء العمل على وثيقة جديدة وتحقيق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بـ "الانسحاب غير المباشر" من مناقشات الاتفاقات الجديدة.

https://sputnikarabic.ae/20220819/الخارجية-الروسية-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إصدار-تأشيرة-دخول-إلى-لافروف-والوفد-المرافق-1066616078.html

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