عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-رغبة-واشنطن-في-معاقبة-روسيا-ستفشل-1066751402.html
نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل
نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع قناة RT العربية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحافظ على حوار مع الولايات المتحدة وتحافظ على قنوات اتصال... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T08:58+0000
2022-08-23T09:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077121_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_a6ac2cab1a9691e419432b248e790f76.jpg
وقال ريابكوف: "الحوار (مع الولايات المتحدة) لم يتوقف أبدا، ونحن نجريه بشكل مستمر، ونحن ملتزمون بالاتصالات على مستوى سفاراتنا، وبالطبع من خلال الاتصالات الهاتفية".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هذه الظروف التي نحن فيها الآن وديناميكيات واشنطن ورغبتها في معاقبة روسيا ستفشل ولن تغير أي شيء، نحن نكافح دائما من أجل عالم أكثر عدلا".وأردف ريابكوف: "روسيا ملتزمة تمامًا بتنفيذ أحكام معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن من الضروري بدء العمل على وثيقة جديدة وتحقيق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بـ "الانسحاب غير المباشر" من مناقشات الاتفاقات الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الخارجية-الروسية-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إصدار-تأشيرة-دخول-إلى-لافروف-والوفد-المرافق-1066616078.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077121_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_cb33e356d3b6c2a9f80e9ba157366cb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب وزير الخارجية الروسي: رغبة واشنطن في "معاقبة روسيا" ستفشل

08:58 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع قناة RT العربية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحافظ على حوار مع الولايات المتحدة وتحافظ على قنوات اتصال دبلوماسي معها.
وقال ريابكوف: "الحوار (مع الولايات المتحدة) لم يتوقف أبدا، ونحن نجريه بشكل مستمر، ونحن ملتزمون بالاتصالات على مستوى سفاراتنا، وبالطبع من خلال الاتصالات الهاتفية".
واستطرد ريابكوف: "دور الدبلوماسية، للأسف، ليس بالمستوى المناسب الآن".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هذه الظروف التي نحن فيها الآن وديناميكيات واشنطن ورغبتها في معاقبة روسيا ستفشل ولن تغير أي شيء، نحن نكافح دائما من أجل عالم أكثر عدلا".
وأردف ريابكوف: "روسيا ملتزمة تمامًا بتنفيذ أحكام معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن من الضروري بدء العمل على وثيقة جديدة وتحقيق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
الخارجية الروسية تعلق على موقف واشنطن من إصدار تأشيرة دخول إلى لافروف والوفد المرافق
19 أغسطس, 11:31 GMT

وأضاف: "تلتزم روسيا التزاما كاملا بتنفيذ أحكام معاهدة ستارت بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، التي تم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، ولكن من الضروري العمل على وضع اتفاقية جديدة، الأمر الذي يتطلب استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه القضية، والتفاعل ضروري وهو أمر صعب في ظل السياسة الحالية للولايات المتحدة".

واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بـ "الانسحاب غير المباشر" من مناقشات الاتفاقات الجديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала