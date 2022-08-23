https://sputnikarabic.ae/20220823/نجل-الإعلامي-السعودي-غالب-كامل-يعلق-على-شائعة-وفاة-والده-1066774229.html

نجل الإعلامي السعودي غالب كامل يعلق على شائعة وفاة والده

نجل الإعلامي السعودي غالب كامل يعلق على شائعة وفاة والده

انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل، وهو الأمر الذي نفاه نجله. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T16:29+0000

2022-08-23T16:29+0000

2022-08-23T16:29+0000

العالم العربي

السعودية

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وقال رائد، نجل الإعلامي السعودي، إن والده لا يزال في وحدة العناية المركزة داخل المستشفى، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار من الصحة.وتابع، في تصريح لـ "العربية نت"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشائعات عن وفاة والده، أصابت العائلة بصدمة كما أصابت محبيه أيضا.ونوه إلى أن هناك من يحاول نشر أخبار كاذبة دون الرجوع لمصدر موثوق، مضيفا: "نترفع عن الرد على أشياء هدفها الوحيد هو السبق الصحفي بغض النظر عن موثوقية المصدر".وعن الوضع الحالي لوالده، قال نجل الإعلامي السعودي إن والده تم نقله من الأردن إلى المدينة العسكرية في الرياض لتلقي العلاج بعدما أصبح ذلك ممكنا.

https://sputnikarabic.ae/20220714/مات-بعد-نقله-إلى-المستشفى-مواطنة-سعودية-تطلق-الرصاص-على-طبيب-مصري-داخل-صيدلية-1065059989.html

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