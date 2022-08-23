عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/نقل-رئيس-الوزراء-الماليزي-السابق-إلى-السجن-لقضاء-عقوبة-نهائية-مدتها-12-عاما-1066764924.html
نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى السجن لقضاء عقوبة نهائية مدتها 12 عاما
نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى السجن لقضاء عقوبة نهائية مدتها 12 عاما
أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، السجن، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أيدت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما لإدانته باختلاس مليارات... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:28+0000
2022-08-23T13:28+0000
العالم
أخبار ماليزيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103349/71/1033497186_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_cbbea1ffbb309aab44d45f811a66f387.jpg
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.وقالت عائلة رزاق "أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور"، وفقا لوكالة "فرانس برس".ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".وقال مدعي الحكومة في سيثامبارام في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة الجمعة إن رزاق "فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء وبالتالي ... يجب إدانته"، مضيفا "لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيها".واعتبر أن أقوال نجيب عن عدم معرفة مصدر الأموال وبأنه ضحية تلاعب من بعض شركائه "فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية". وردا على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضا قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103349/71/1033497186_0:0:3028:2271_1920x0_80_0_0_d37b15d837f9dc1e89edb513935dc229.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ماليزيا اليوم
العالم, أخبار ماليزيا اليوم

نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى السجن لقضاء عقوبة نهائية مدتها 12 عاما

13:28 GMT 23.08.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKARرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
تابعنا عبرTelegram
أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، السجن، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أيدت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما لإدانته باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي.
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.
وقالت عائلة رزاق "أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
وقال مدعي الحكومة في سيثامبارام في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة الجمعة إن رزاق "فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء وبالتالي ... يجب إدانته"، مضيفا "لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيها".
واعتبر أن أقوال نجيب عن عدم معرفة مصدر الأموال وبأنه ضحية تلاعب من بعض شركائه "فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية". وردا على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضا قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала