https://sputnikarabic.ae/20220823/نقل-رئيس-الوزراء-الماليزي-السابق-إلى-السجن-لقضاء-عقوبة-نهائية-مدتها-12-عاما-1066764924.html
نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى السجن لقضاء عقوبة نهائية مدتها 12 عاما
نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى السجن لقضاء عقوبة نهائية مدتها 12 عاما
أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، السجن، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أيدت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما لإدانته باختلاس مليارات... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:28+0000
2022-08-23T13:28+0000
2022-08-23T13:28+0000
العالم
أخبار ماليزيا اليوم
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واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.وقالت عائلة رزاق "أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور"، وفقا لوكالة "فرانس برس".ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".وقال مدعي الحكومة في سيثامبارام في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة الجمعة إن رزاق "فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء وبالتالي ... يجب إدانته"، مضيفا "لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيها".واعتبر أن أقوال نجيب عن عدم معرفة مصدر الأموال وبأنه ضحية تلاعب من بعض شركائه "فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية". وردا على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضا قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
أخبار ماليزيا اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ماليزيا اليوم
العالم, أخبار ماليزيا اليوم
نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى السجن لقضاء عقوبة نهائية مدتها 12 عاما
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أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، السجن، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أيدت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما لإدانته باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي.
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي
وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.
وقالت عائلة رزاق "أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
وقال مدعي الحكومة في سيثامبارام في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة الجمعة إن رزاق "فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء وبالتالي ... يجب إدانته"، مضيفا "لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيها".
واعتبر أن أقوال نجيب عن عدم معرفة مصدر الأموال وبأنه ضحية تلاعب من بعض شركائه "فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية". وردا على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضا قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.