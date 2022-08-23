https://sputnikarabic.ae/20220823/نيبينزيا-دعوات-الغرب-لإنشاء-منطقة-منزوعة-السلاح-بمحيط-محطة-زابوروجيه-النووية-غير-مسؤولة-1066781497.html
نيبينزيا: دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه النووية غير مسؤولة
نيبينزيا: دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه النووية غير مسؤولة
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بـ"الغير مسؤولة". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T23:14+0000
2022-08-23T23:14+0000
2022-08-23T23:14+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/32/1044523221_0:85:2902:1717_1920x0_80_0_0_0ad62091b4112c41b49e47d3051edbe9.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زابوروجيه النووية: "يعتقد بعض الزملاء الغربيين أن السبيل الوحيد والأسهل للخروج من هذا الوضع - سحب القوات الروسية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية - هذه تصريحات غير مسؤولة لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف "ندعوكم مرة أخرى للكف عن التستر على اتباعكم في كييف وحثهم على إيقاف هجماتهم المتهورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وفي السياق أكد نيبينزيا إن روسيا لا تنشر أسلحة ثقيلة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية ولا تستخدم المحطة لأغراض عسكرية.وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.وأدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220823/روسيا-توزع-في-مجلس-الأمن-الدولي-أدلة-مصورة-على-قصف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-1066781371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/32/1044523221_251:0:2652:1801_1920x0_80_0_0_a81df8a9e111c96de84168eb4bc72d14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
نيبينزيا: دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه النووية غير مسؤولة
تابعنا عبر
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بـ"الغير مسؤولة".
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زابوروجيه النووية: "يعتقد بعض الزملاء الغربيين أن السبيل الوحيد والأسهل للخروج من هذا الوضع - سحب القوات الروسية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية - هذه تصريحات غير مسؤولة لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضاف "ندعوكم مرة أخرى للكف عن التستر على اتباعكم في كييف وحثهم على إيقاف هجماتهم المتهورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وفي السياق أكد نيبينزيا إن روسيا لا تنشر أسلحة ثقيلة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية ولا تستخدم المحطة لأغراض عسكرية.
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.
وأدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.