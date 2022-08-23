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واشنطن تدعو إلى تهدئة الوضع في ليبيا
واشنطن تدعو إلى تهدئة الوضع في ليبيا
أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن قلقها العميق إزاء التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى وقف التصعيد الفوري. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T02:24+0000
2022-08-23T02:24+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "الغالبية العظمى لليبيين تسعى لاختيار القادة بشكل سلمي. ندعو أولئك الذين يخاطرون بجر البلاد مرة أخرى إلى العنف إلى إلقاء أسلحتهم، ونحث قادة ليبيا على الالتزام مجددا، من دون تأخير، بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلماني".وأضاف في بيان، أن "عدم الاستقرار المستمر يعد تذكيرا بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بغية استئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي"، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.وأكد برايس أن الولايات المتحدة ستواصل الدعوة إلى الهدوء وتجديد الالتزام بالانتخابات خلال المشاورات المقبلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المرتقبة في 30 أغسطس/آب الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220822/الجيش-الليبي-يسقط-طائرة-مسيرة-مجهولة-قرب-قاعدة-بنينا-الجوية-1066740607.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

واشنطن تدعو إلى تهدئة الوضع في ليبيا

02:24 GMT 23.08.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن قلقها العميق إزاء التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى وقف التصعيد الفوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "الغالبية العظمى لليبيين تسعى لاختيار القادة بشكل سلمي. ندعو أولئك الذين يخاطرون بجر البلاد مرة أخرى إلى العنف إلى إلقاء أسلحتهم، ونحث قادة ليبيا على الالتزام مجددا، من دون تأخير، بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلماني".
وأضاف في بيان، أن "عدم الاستقرار المستمر يعد تذكيرا بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بغية استئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي"، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة مجهولة قرب قاعدة "بنينا" الجوية
أمس, 18:06 GMT
وأكد برايس أن الولايات المتحدة ستواصل الدعوة إلى الهدوء وتجديد الالتزام بالانتخابات خلال المشاورات المقبلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المرتقبة في 30 أغسطس/آب الجاري.
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