عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الخارجية-التركي-33-سفينة-غادرت-أوكرانيا-بموجب-صفقة-الحبوب-1066765285.html
وزير الخارجية التركي: 33 سفينة غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب
وزير الخارجية التركي: 33 سفينة غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب
كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن عدد السفن التي غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب التي تم إبرامها. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:41+0000
2022-08-23T13:41+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
موسكو- سبوتنيك. نقلت قناة "هابر جلوبال"، تصريحات أوغلو: أن صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة تجري بسلاسة وقد مكنت بالفعل 33 سفينة محملة بالمواد الغذائية والحبوب الأوكرانية من مغادرة الموانئ.وتابع: "لا توجد مشاكل، هناك بعض المشكلات الفنية ولكن تم حلها على الفور، وحتى اليوم غادرت 33 سفينة تحمل منتجات زراعية".وتم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني، لاستئناف الصادرات، وتم إنشاء مركز تنسيق مشترك لمراقبة تنفيذ المبادرة، بما في ذلك التأكد من أن سفن الشحن لا تحمل بضائع أو موظفين غير مصرح لهم.
https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-يؤكد-لتشاووش-أوغلو-دور-تركيا-في-ضمان-صفقة-الأمم-المتحدة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-1066745749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الخارجية التركي: 33 سفينة غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب

13:41 GMT 23.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن عدد السفن التي غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب التي تم إبرامها.
موسكو- سبوتنيك. نقلت قناة "هابر جلوبال"، تصريحات أوغلو: أن صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة تجري بسلاسة وقد مكنت بالفعل 33 سفينة محملة بالمواد الغذائية والحبوب الأوكرانية من مغادرة الموانئ.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل يؤكد لتشاويش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
أمس, 23:41 GMT
وتابع: "لا توجد مشاكل، هناك بعض المشكلات الفنية ولكن تم حلها على الفور، وحتى اليوم غادرت 33 سفينة تحمل منتجات زراعية".

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا، قد وقعت في الـ22 من يوليو/ تموز، على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود.

وتم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني، لاستئناف الصادرات، وتم إنشاء مركز تنسيق مشترك لمراقبة تنفيذ المبادرة، بما في ذلك التأكد من أن سفن الشحن لا تحمل بضائع أو موظفين غير مصرح لهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала