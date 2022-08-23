https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الخارجية-التركي-33-سفينة-غادرت-أوكرانيا-بموجب-صفقة-الحبوب-1066765285.html
وزير الخارجية التركي: 33 سفينة غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب
وزير الخارجية التركي: 33 سفينة غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب
كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن عدد السفن التي غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب التي تم إبرامها. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:41+0000
2022-08-23T13:41+0000
2022-08-23T13:41+0000
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موسكو- سبوتنيك. نقلت قناة "هابر جلوبال"، تصريحات أوغلو: أن صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة تجري بسلاسة وقد مكنت بالفعل 33 سفينة محملة بالمواد الغذائية والحبوب الأوكرانية من مغادرة الموانئ.وتابع: "لا توجد مشاكل، هناك بعض المشكلات الفنية ولكن تم حلها على الفور، وحتى اليوم غادرت 33 سفينة تحمل منتجات زراعية".وتم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني، لاستئناف الصادرات، وتم إنشاء مركز تنسيق مشترك لمراقبة تنفيذ المبادرة، بما في ذلك التأكد من أن سفن الشحن لا تحمل بضائع أو موظفين غير مصرح لهم.
https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-يؤكد-لتشاووش-أوغلو-دور-تركيا-في-ضمان-صفقة-الأمم-المتحدة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-1066745749.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
وزير الخارجية التركي: 33 سفينة غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب
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كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن عدد السفن التي غادرت أوكرانيا بموجب صفقة الحبوب التي تم إبرامها.
موسكو- سبوتنيك. نقلت قناة "هابر جلوبال"، تصريحات أوغلو: أن صفقة الحبوب
التي توسطت فيها الأمم المتحدة تجري بسلاسة وقد مكنت بالفعل 33 سفينة محملة بالمواد الغذائية والحبوب الأوكرانية من مغادرة الموانئ.
وتابع: "لا توجد مشاكل، هناك بعض المشكلات الفنية ولكن تم حلها على الفور، وحتى اليوم غادرت 33 سفينة تحمل منتجات زراعية".
وكانت كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا، قد وقعت في الـ22 من يوليو/ تموز، على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود.
وتم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني، لاستئناف الصادرات، وتم إنشاء مركز تنسيق مشترك لمراقبة تنفيذ المبادرة، بما في ذلك التأكد من أن سفن الشحن لا تحمل بضائع أو موظفين غير مصرح
لهم.