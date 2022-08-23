https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الخارجية-القطري-يسلم-رسالة-إلى-أمير-الكويت-من-الشيخ-تميم-بن-حمد-1066755526.html

وزير الخارجية القطري يسلم رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد

وزير الخارجية القطري يسلم رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، حملها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

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2022-08-23T11:01+0000

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أخبار قطر اليوم

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد السيوم، الاثنين، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وزير الخارجية القطري، الذي سلمه رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد.وحسب الوكالة الكويتية، فإن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

https://sputnikarabic.ae/20211026/تداول-فيديو-لموقف-أمير-قطر-مع-ولي-عهد-الكويت-أمام-أعين-محمد-بن-سلمان-1050536038.html

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