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وزير الخارجية القطري يسلم رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد
وزير الخارجية القطري يسلم رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، حملها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T11:01+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد السيوم، الاثنين، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وزير الخارجية القطري، الذي سلمه رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد.وحسب الوكالة الكويتية، فإن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
https://sputnikarabic.ae/20211026/تداول-فيديو-لموقف-أمير-قطر-مع-ولي-عهد-الكويت-أمام-أعين-محمد-بن-سلمان-1050536038.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار الكويت اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار الكويت اليوم

وزير الخارجية القطري يسلم رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد

11:01 GMT 23.08.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، حملها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد السيوم، الاثنين، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وزير الخارجية القطري، الذي سلمه رسالة إلى أمير الكويت من الشيخ تميم بن حمد.
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وحسب الوكالة الكويتية، فإن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
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