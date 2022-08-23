https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-واشنطن-لبحث-الاتفاق-النووي-الإيراني-1066775682.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، لعقد سلسلة لقاءات أمنية وسياسية، قبل أن يتوجه بعدها إلى اليابان. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T16:49+0000

2022-08-23T16:49+0000

2022-08-23T16:49+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1066074032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_55b374450596cdb16b52f66094c3fff5.jpg

القدس - سبوتنيك. وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه "مع اقتراب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، سيقلع الخميس المقبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الجمعة".وأضافت القناة أن "غانتس سيتوجه إلى اليابان بعد مغادر واشنطن، لعقد سلسلة من اللقاءات الأمنية والسياسية مع المسؤولين اليابانيين".وكان غانتس قد تحدث حول الاتفاق النووي الوشيك بين إيران والقوى الدولية، ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية تصريحاتها التي قال فيها: "نحن على اتصال بشركائنا الأمريكيين ودول المنطقة المهددة من إيران بما لا يقل عنا، نحن أيضا نركز على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا والاعتناء بإجراءات تضمن أمن إسرائيل لسنوات عديدة قادمة، سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير على الاتفاقية".واختتم غانتس بالقول: "يجب أن نتذكر أن هذا ليس اتفاقًا بيننا وبين الإيرانيين، وإسرائيل ليست طرفًا في هذا الاتفاق، وستعرف كيف تحافظ على حريتها في العمل العسكري كلما دعت الحاجة لذلك".وفي 4 آب/أغسطس الجاري، استؤنفت في فيينا المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.ومؤخرا أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة (إيران من جهة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى).وتتناول المسودة بالتفصيل الدقيق، خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.وأمس الاثنين، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معارضة إسرائيل للعودة للاتفاق النووي من جانب الدول الغربية، مشيرًا إلى ضرورة عدم تقديم تنازلات أخرى لإيران.ونشرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيانًا، جاء فيه أن لابيد أجرى اتصالا هاتفيًا مع ماكرون "وبحث معه مطولا الملف النووي الإيراني. وكرر رئيس الوزراء معارضة إسرائيل للعودة للاتفاق النووي وأكد على ضرورة تمرير رسالة حادة وواضحة مفادها عدم تقديم تنازلات أخرى للإيرانيين".

https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-يعلن-عن-اجتماع-محتمل-بشأن-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-1066732980.html

إسرائيل

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن