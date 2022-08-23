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https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الدفاع-التركي-يؤكد-إمكانية-إجراء-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-مصر-في-حال-تطور-العلاقات-1066752442.html
وزير الدفاع التركي يؤكد إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في حال تطور العلاقات
وزير الدفاع التركي يؤكد إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في حال تطور العلاقات
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده من الممكن أن تجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، في حال تقدمت العلاقات ووصلت إلى "مستوى معين"، موضحًا أن المناورات... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:30+0000
2022-08-23T09:30+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. ونشرت قناة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، تصريحات للوزير أكار أدلى بها أمس الاثنين، حيث أكد أنه "من الممكن أن نجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في المستقبل، إذا تقدمت المباحثات ووصلت العلاقات إلى مستوى معين".وجاء ذلك ردًا على ما إذا كانت تركيا منزعجة من فكرة المناورات العسكرية المشتركة بين مصر واليونان، موضحًا أن "إجراء مناورات مشتركة مع بلد معين لا يعني التحالف معه في كل الأمور".وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن العودة للعلاقات الطبيعية مع مصر بطيئة، ولم تتمكن الدولتان من تحقيق التقدم الذي تحقق بين تركيا والسعودية والإمارات.وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية: "عملية التطبيع مع مصر تسير ببطء ولم نتمكن من تحقيق التقدم الذي حققناها مع السعودية والإمارات".وتابع: "لا شيء سلبي في علاقاتنا مع مصر لكن يجب أن تكتسب زخما".وسبق وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر.واعتبر الرئيس التركي أن "لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك".يُذكر أن تركيا كشفت في أيار/مايو الماضي، العمل على اتخاذ خطوات إضافية، لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر.وأجرى البلدان محادثات استكشافية بينهما تناولت القضايا الثنائية الخلافية بين البلدين، والتي اشتدت بعد معارضة تركيا عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، عام 2013.
https://sputnikarabic.ae/20220719/تركيا-تبعث-برقية-عزاء-إلى-الحكومة-المصرية-1065302348.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

وزير الدفاع التركي يؤكد إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في حال تطور العلاقات

09:30 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Stringer
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده من الممكن أن تجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، في حال تقدمت العلاقات ووصلت إلى "مستوى معين"، موضحًا أن المناورات المشتركة لا تعني التوافق مع بلد معين في كل الأمور.
أنطاكيا - سبوتنيك. ونشرت قناة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، تصريحات للوزير أكار أدلى بها أمس الاثنين، حيث أكد أنه "من الممكن أن نجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في المستقبل، إذا تقدمت المباحثات ووصلت العلاقات إلى مستوى معين".
وجاء ذلك ردًا على ما إذا كانت تركيا منزعجة من فكرة المناورات العسكرية المشتركة بين مصر واليونان، موضحًا أن "إجراء مناورات مشتركة مع بلد معين لا يعني التحالف معه في كل الأمور".
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وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن العودة للعلاقات الطبيعية مع مصر بطيئة، ولم تتمكن الدولتان من تحقيق التقدم الذي تحقق بين تركيا والسعودية والإمارات.
وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية: "عملية التطبيع مع مصر تسير ببطء ولم نتمكن من تحقيق التقدم الذي حققناها مع السعودية والإمارات".
وتابع: "لا شيء سلبي في علاقاتنا مع مصر لكن يجب أن تكتسب زخما".
وسبق وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر.
واعتبر الرئيس التركي أن "لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك".
يُذكر أن تركيا كشفت في أيار/مايو الماضي، العمل على اتخاذ خطوات إضافية، لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر.
وأجرى البلدان محادثات استكشافية بينهما تناولت القضايا الثنائية الخلافية بين البلدين، والتي اشتدت بعد معارضة تركيا عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، عام 2013.
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