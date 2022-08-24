https://sputnikarabic.ae/20220824/أبل-تعلن-رسميا-موعد-الإعلان-عن-آيفون-14-1066816327.html
أبل تعلن رسميا موعد الإعلان عن "آيفون 14"
أبل تعلن رسميا موعد الإعلان عن "آيفون 14"
أعلنت شركة "أبل" رسميا، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد مؤتمرا للكشف عن سلسلة "آيفون 14" بعد نحو عام من الانتظار. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T17:37+0000
2022-08-24T17:37+0000
2022-08-24T17:37+0000
شركة آبل
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وقالت الشركة إنها ستعقد المؤتمر يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة iPhone 14 في الحدث، والتي ستتضمن أربعة موديلات جديدة، بالإضافة إلى سلسلتها الجديدة من الساعات الذكية Apple Watch Series 8، والتي قد تشمل طراز Pro لأول مرة، وفق موقع cnet.ولم تؤكد الشركة الإعلان عن آيفون 14 خلال المؤتمر الذي سيعقد في مسرح ستيف جوبز داخل المقر الرئيسي للشركة "أبل بارك" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلا أنه الموعد المتوقع سنويا للإعلان عن الجيل الجديد من آيفون.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل
أبل تعلن رسميا موعد الإعلان عن "آيفون 14"
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أعلنت شركة "أبل" رسميا، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد مؤتمرا للكشف عن سلسلة "آيفون 14" بعد نحو عام من الانتظار.
وقالت الشركة إنها ستعقد المؤتمر يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة iPhone 14 في الحدث، والتي ستتضمن أربعة موديلات جديدة، بالإضافة إلى سلسلتها الجديدة من الساعات الذكية Apple Watch Series 8، والتي قد تشمل طراز Pro لأول مرة، وفق موقع
cnet.
ولم تؤكد الشركة الإعلان عن آيفون 14 خلال المؤتمر الذي سيعقد في مسرح ستيف جوبز داخل المقر الرئيسي للشركة "أبل بارك" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلا أنه الموعد المتوقع سنويا للإعلان عن الجيل الجديد من آيفون.