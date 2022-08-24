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https://sputnikarabic.ae/20220824/إجلاء-أكثر-من-25-ألف-شخص-من-جمهوريتي-دونباس-وأوكرانيا-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد--1066820342.html
إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من جمهوريتي دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال يوم واحد
إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من جمهوريتي دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال يوم واحد
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T21:16+0000
2022-08-24T21:16+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 25 ألفا و320 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 3922 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 3 ملايين و630 ألفا و 307 أشخاص، من بينهم من 580 ألفا و049 طفلا".وأشار ميزينتسيف إلى عبور 614 ألف و569 مركبة الحدود الروسية، من بينها 5102 خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لافتا إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في الأقاليم الروسية، كما أنه يجري العمل مع المواطنين القادمين كل على حدى، ومساعدتهم على الفور في حل القضايا المتعلقة بالإقامة والعمل، وتوفير أماكن للأطفال في رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية، وكذلك توفير المدفوعات والمزايا الاجتماعية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
https://sputnikarabic.ae/20220824/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-خلال-تقدم-القوات-الروسية-في-دونيتسك-1066792881.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من جمهوريتي دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال يوم واحد

21:16 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 25 ألفا و320 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 3922 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 3 ملايين و630 ألفا و 307 أشخاص، من بينهم من 580 ألفا و049 طفلا".
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال تقدم القوات الروسية في دونيتسك
10:16 GMT
وأشار ميزينتسيف إلى عبور 614 ألف و569 مركبة الحدود الروسية، من بينها 5102 خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لافتا إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في الأقاليم الروسية، كما أنه يجري العمل مع المواطنين القادمين كل على حدى، ومساعدتهم على الفور في حل القضايا المتعلقة بالإقامة والعمل، وتوفير أماكن للأطفال في رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية، وكذلك توفير المدفوعات والمزايا الاجتماعية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.
وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.
بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
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