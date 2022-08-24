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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220824/إرهابيون-أوكرانيون-يلحقون-ضررا-بخط-كهرباء-في-ضواحي-ميليتوبول-1066794920.html
إرهابيون أوكرانيون يلحقون ضررا بخط كهرباء في ضواحي ميليتوبول
إرهابيون أوكرانيون يلحقون ضررا بخط كهرباء في ضواحي ميليتوبول
انفجرت عبوة ناسفة في أحد خطوط الكهرباء في ضواحي ميليتوبول، مما أدى لتضرر أحد أعمدة الدعم، ولم يتسبب ذلك بانقطاع الكهرباء، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك". 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:39+0000
2022-08-24T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأفاد المراسل بأنه نتيجة للعمل التخريبي تحطمت أجزاء من القاعدة الإسمنتية لأحد الأعمدة ولكنه لم يسقط وهو في وضع مائل، وخط الكهرباء الذي تم استهدافه لا ينقل الكهرباء إلى مليتوبول فقط، بل إلى شبه جزيرة القرم أيضا.ويتوقع وصول فريق الإصلاح لموقع الحادث لمعاينة الأضرار في الوقت القريب.وكان الجيش الأوكراني قد قصف يوم الاثنين، منطقة تابعة لمدينة إنرغودار، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر. وتستمر القوات الأوكرانية في قصف أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه والمناطق السكنية في المناطق المحررة، بما في ذلك ميليتوبول. وبفضل عمل الدفاع الجوي الروسي، تم التقليل من عواقب قصف الجيش الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إرهابيون أوكرانيون يلحقون ضررا بخط كهرباء في ضواحي ميليتوبول

10:39 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 24.08.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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انفجرت عبوة ناسفة في أحد خطوط الكهرباء في ضواحي ميليتوبول، مما أدى لتضرر أحد أعمدة الدعم، ولم يتسبب ذلك بانقطاع الكهرباء، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".
وأفاد المراسل بأنه نتيجة للعمل التخريبي تحطمت أجزاء من القاعدة الإسمنتية لأحد الأعمدة ولكنه لم يسقط وهو في وضع مائل، وخط الكهرباء الذي تم استهدافه لا ينقل الكهرباء إلى مليتوبول فقط، بل إلى شبه جزيرة القرم أيضا.

وقال أحد الموظفين: "في مثل هذا التفجير، على الأرجح، تم وضع عدة كيلوغرامات من المتفجرات. هذه ليست الحالة الأولى. منذ نحو أسبوعين، فجر إرهابيون أحد خطوط الكهرباء، وتم العثور على أربع عبوات ناسفة أخرى وتم إبطال مفعولها".

ويتوقع وصول فريق الإصلاح لموقع الحادث لمعاينة الأضرار في الوقت القريب.
وكان الجيش الأوكراني قد قصف يوم الاثنين، منطقة تابعة لمدينة إنرغودار، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر. وتستمر القوات الأوكرانية في قصف أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه والمناطق السكنية في المناطق المحررة، بما في ذلك ميليتوبول. وبفضل عمل الدفاع الجوي الروسي، تم التقليل من عواقب قصف الجيش الأوكراني.
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