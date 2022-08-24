https://sputnikarabic.ae/20220824/إسرائيل-تفرج-عن-شاب-مقدسي-وتضعه-تحت-الحبس-المنزلي-1066803726.html
إسرائيل تفرج عن شاب مقدسي وتضعه تحت الحبس المنزلي
إسرائيل تفرج عن شاب مقدسي وتضعه تحت الحبس المنزلي
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن شاب مقدسي كان معتقلا لديها شرط وضعه تحت الحبس المنزلي. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:36+0000
2022-08-24T13:36+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصارد محلية، تأكيدها أنه تم الإفراج عن الشاب المقدسي أنس الصفدي.وأشارت المصادر للوكالة إلى أن "سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب أنس الصفدي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 14 يوما، وكفالة مالية قدرها 1000 شيقل".وفي 19 أغسطس الجاري اعتقل الصفدي إلى جانب ثلاثة أطفال: أيهم حجازي محمود الجعبري من البلدة القديمة، مهدي سمارة من منطقة باب العامود.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الشرطة-الإسرائيلية-تقتل-فلسطينيا-بدعوى-محاولته-طعن-أحد-جنودها-في-القدس-1066413501.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إسرائيل تفرج عن شاب مقدسي وتضعه تحت الحبس المنزلي
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أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن شاب مقدسي كان معتقلا لديها شرط وضعه تحت الحبس المنزلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
عن مصارد محلية، تأكيدها أنه تم الإفراج عن الشاب المقدسي أنس الصفدي.
وأشارت المصادر للوكالة إلى أن "سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب أنس الصفدي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 14 يوما، وكفالة مالية قدرها 1000 شيقل".
وفي 19 أغسطس الجاري اعتقل الصفدي إلى جانب ثلاثة أطفال: أيهم حجازي محمود الجعبري من البلدة القديمة، مهدي سمارة من منطقة باب العامود.