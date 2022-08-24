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إسرائيل تفرج عن شاب مقدسي وتضعه تحت الحبس المنزلي
إسرائيل تفرج عن شاب مقدسي وتضعه تحت الحبس المنزلي
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن شاب مقدسي كان معتقلا لديها شرط وضعه تحت الحبس المنزلي. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:36+0000
2022-08-24T13:36+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصارد محلية، تأكيدها أنه تم الإفراج عن الشاب المقدسي أنس الصفدي.وأشارت المصادر للوكالة إلى أن "سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب أنس الصفدي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 14 يوما، وكفالة مالية قدرها 1000 شيقل".وفي 19 أغسطس الجاري اعتقل الصفدي إلى جانب ثلاثة أطفال: أيهم حجازي محمود الجعبري من البلدة القديمة، مهدي سمارة من منطقة باب العامود.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الشرطة-الإسرائيلية-تقتل-فلسطينيا-بدعوى-محاولته-طعن-أحد-جنودها-في-القدس-1066413501.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

إسرائيل تفرج عن شاب مقدسي وتضعه تحت الحبس المنزلي

13:36 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad GHARABLI مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد منع المصلين من أداء صلاة الجمعة، خارج مسجد الأقصى، البلدة القديمة، القدس، الضفة الغربية، فلسطين 21 يوليو/ تموز 2017
 مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد منع المصلين من أداء صلاة الجمعة، خارج مسجد الأقصى، البلدة القديمة، القدس، الضفة الغربية، فلسطين 21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad GHARABLI
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أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن شاب مقدسي كان معتقلا لديها شرط وضعه تحت الحبس المنزلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصارد محلية، تأكيدها أنه تم الإفراج عن الشاب المقدسي أنس الصفدي.
وأشارت المصادر للوكالة إلى أن "سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب أنس الصفدي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 14 يوما، وكفالة مالية قدرها 1000 شيقل".
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بدعوى محاولته طعن أحد جنودها في القدس
15 أغسطس, 06:30 GMT
وفي 19 أغسطس الجاري اعتقل الصفدي إلى جانب ثلاثة أطفال: أيهم حجازي محمود الجعبري من البلدة القديمة، مهدي سمارة من منطقة باب العامود.
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