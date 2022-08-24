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https://sputnikarabic.ae/20220824/إصابة-25-شخصا-في-حادث-تصادم-سيارة-بحافلة-ركاب-شمال-غربي-تركيا-1066820829.html
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارة بحافلة ركاب شمال غربي تركيا
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارة بحافلة ركاب شمال غربي تركيا
ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، حادث سيارة وحافلة ركاب وقع في مقاطعة ساكاريا شمال غرب تركيا، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T22:47+0000
2022-08-24T22:47+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن الحادث وقع على طريق D-650 في منطقة عارفية.وقالت الصحيفة إنه تم إرسال المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن أسباب الحادث ما تزال غير معروفة.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارة بحافلة ركاب شمال غربي تركيا

22:47 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / Emrah Gurelسيارة إسعاف تركيا
سيارة إسعاف تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Emrah Gurel
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ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، حادث سيارة وحافلة ركاب وقع في مقاطعة ساكاريا شمال غرب تركيا، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا.
أنقرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن الحادث وقع على طريق D-650 في منطقة عارفية.
وقالت الصحيفة إنه تم إرسال المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن أسباب الحادث ما تزال غير معروفة.
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