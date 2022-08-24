https://sputnikarabic.ae/20220824/إصابة-25-شخصا-في-حادث-تصادم-سيارة-بحافلة-ركاب-شمال-غربي-تركيا-1066820829.html
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارة بحافلة ركاب شمال غربي تركيا
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارة بحافلة ركاب شمال غربي تركيا
ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، حادث سيارة وحافلة ركاب وقع في مقاطعة ساكاريا شمال غرب تركيا، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T22:47+0000
2022-08-24T22:47+0000
2022-08-24T22:47+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن الحادث وقع على طريق D-650 في منطقة عارفية.وقالت الصحيفة إنه تم إرسال المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن أسباب الحادث ما تزال غير معروفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارة بحافلة ركاب شمال غربي تركيا
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ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، حادث سيارة وحافلة ركاب وقع في مقاطعة ساكاريا شمال غرب تركيا، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا.
أنقرة - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن الحادث وقع على طريق D-650 في منطقة عارفية.
وقالت الصحيفة إنه تم إرسال المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن أسباب الحادث ما تزال غير معروفة.