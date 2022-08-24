https://sputnikarabic.ae/20220824/إعلام-الولايات-المتحدة-سترد-على-تعليقات-إيران-على-اقتراح-الاتفاق-النووي--الأربعاء--1066781748.html
إعلام: الولايات المتحدة سترد على تعليقات إيران على اقتراح الاتفاق النووي الأربعاء
إعلام: الولايات المتحدة سترد على تعليقات إيران على اقتراح الاتفاق النووي الأربعاء
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة سترد على تعليقات إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بحلول يوم الأربعاء. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T00:27+0000
2022-08-24T00:27+0000
2022-08-24T00:27+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
واشنطن - سبوتنيك. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو توافق على أحدث نسخة من المسودة لإحياء الاتفاق النووي.يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.يوم الثلاثاء أيضا، قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته إن إيران لم تعد تصر على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي.وأضاف المسؤول أن إيران قد تحركت نحو العودة إلى الاتفاق النووي بشروط يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن قبولها.كما أشار إلى إن إيران أسقطت الأسبوع الماضي مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط لإحياء الاتفاق النووي.
https://sputnikarabic.ae/20220823/أمريكا-إيران-قدمت-تنازلات-من-أجل-العودة-إلى-الاتفاق-النووي-1066780972.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
إعلام: الولايات المتحدة سترد على تعليقات إيران على اقتراح الاتفاق النووي الأربعاء
تابعنا عبر
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة سترد على تعليقات إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بحلول يوم الأربعاء.
واشنطن - سبوتنيك
. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو توافق على أحدث نسخة من المسودة لإحياء الاتفاق النووي.
يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.
يوم الثلاثاء أيضا، قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته إن إيران لم تعد تصر على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي.
وأضاف المسؤول أن إيران قد تحركت نحو العودة إلى الاتفاق النووي بشروط يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن قبولها.
كما أشار إلى إن إيران أسقطت الأسبوع الماضي مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني
من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط لإحياء الاتفاق النووي.