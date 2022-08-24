https://sputnikarabic.ae/20220824/اجتماع-في-مجلس-التعاون-الخليجي-لدعوة-منصات-المحتوى-الرقمي-لاحترام-ثقافة-وقيم-دول-المجلس-1066801988.html
اجتماع في مجلس التعاون الخليجي لدعوة منصات المحتوى الرقمي لاحترام ثقافة وقيم دول المجلس
اجتماع في مجلس التعاون الخليجي لدعوة منصات المحتوى الرقمي لاحترام ثقافة وقيم دول المجلس
دعت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي للالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في دول المجلس عند... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:58+0000
2022-08-24T12:58+0000
2022-08-24T12:58+0000
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وعقدت اللجنة، اليوم الأربعاء، "اجتماعاً استثنائياً عاجلاً" شاركت فيه جميع دول المجلس، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمحتوى منصات الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفة بعض المنصات للمحتوى الرقمي وللضوابط والأنظمة المعمول بها والمعتمدة في دول مجلس التعاون.وجاء في بيان اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "لوحظ قيام بعض هذه المنصات بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها في بعض دول مجلس التعاون، تتضمن محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية المجتمعية، ومخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس".وتابع البيان "اللجنة اطلعت على ما اتخذته المملكة العربية السعودية من خطوات تجاه مواجهة مخالفات بعض المنصات"، مؤكدة "سعي دول مجلس التعاون مجتمعة لتوحيد مواقفها المشتركة تجاه ما يتعارض مع الثوابت والقيم والثقافة المجتمعية والمبادئ الإسلامية والأخلاقية الموجهة إلى النشء وشباب دول المجلس، وعدم تكرار هذه المخالفات".وطالبت اللجنة، بحسب البيان كافة المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي للالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في دول مجلس التعاون عند توجيه المحتوى والإعلانات لمستخدميها في دول المجلس.
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أخبار الخليج , العالم العربي, أخبار العالم العربي
اجتماع في مجلس التعاون الخليجي لدعوة منصات المحتوى الرقمي لاحترام ثقافة وقيم دول المجلس
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دعت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي للالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في دول المجلس عند توجيه المحتوى والإعلانات لمستخدميها في هذه الدول.
وعقدت اللجنة، اليوم الأربعاء، "اجتماعاً استثنائياً عاجلاً" شاركت فيه جميع دول المجلس، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمحتوى منصات الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفة بعض المنصات للمحتوى الرقمي وللضوابط والأنظمة المعمول بها والمعتمدة في دول مجلس التعاون.
وجاء في بيان اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية
"واس"، أنه "لوحظ قيام بعض هذه المنصات بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها في بعض دول مجلس التعاون، تتضمن محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية المجتمعية، ومخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس".
وتابع البيان "اللجنة اطلعت على ما اتخذته المملكة العربية السعودية من خطوات تجاه مواجهة مخالفات بعض المنصات"، مؤكدة "سعي دول مجلس التعاون مجتمعة لتوحيد مواقفها المشتركة تجاه ما يتعارض مع الثوابت والقيم والثقافة المجتمعية والمبادئ الإسلامية والأخلاقية الموجهة إلى النشء وشباب دول المجلس، وعدم تكرار هذه المخالفات".
وطالبت اللجنة، بحسب البيان كافة المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي للالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في دول مجلس التعاون عند توجيه المحتوى والإعلانات لمستخدميها في دول المجلس.