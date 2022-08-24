https://sputnikarabic.ae/20220824/استشفاف-المستقبل-ما-سيبقى-من-الأراضي-الأوكرانية-1066785108.html
استشفاف المستقبل... ما سيبقى من الأراضي الأوكرانية
استشفاف المستقبل... ما سيبقى من الأراضي الأوكرانية
ندد العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، بما جاء في رسالة 20 شخصية أمريكية من دعاة مواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T06:24+0000
2022-08-24T06:24+0000
2022-08-24T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ماكغريغور في مقال كتبه لـ"أميركان كونسرفاتيف"، إن أصحاب الرسالة يدعون إلى استراتيجية إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من خلال إمداد القوات الأوكرانية بالمزيد من الأسلحة، وهي استراتيجية خاطئة تؤدي في أحسن الظروف إلى فقدان الحكومة الأوكرانية السيطرة على الجنوب الأوكراني والضفة اليسرى لنهر دنيبر.ونوه إلى أن خسائر أوكرانيا ستتزايد في حال استمرار نزاعها مع روسيا.ووفقا لكاتب المقال، فإن "كل ذلك نتاج سياسة خاطئة بدأت في التسعينات خلال حكم بيل كلينتون مستهدفة عزل روسيا عن أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20220824/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066782305.html
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العالم
استشفاف المستقبل... ما سيبقى من الأراضي الأوكرانية
06:24 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 06:34 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
ندد العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، بما جاء في رسالة 20 شخصية أمريكية من دعاة مواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
وقال
ماكغريغور في مقال كتبه لـ"أميركان كونسرفاتيف"، إن أصحاب الرسالة يدعون إلى استراتيجية إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من خلال إمداد القوات الأوكرانية بالمزيد من الأسلحة، وهي استراتيجية خاطئة تؤدي في أحسن الظروف إلى فقدان الحكومة الأوكرانية السيطرة على الجنوب الأوكراني والضفة اليسرى لنهر دنيبر.
ونوه إلى أن خسائر أوكرانيا ستتزايد في حال استمرار نزاعها مع روسيا.
ووفقا لكاتب المقال، فإن "كل ذلك نتاج سياسة خاطئة بدأت في التسعينات خلال حكم بيل كلينتون مستهدفة عزل روسيا عن أوروبا".