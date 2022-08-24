اعتداء جماعي على أحد فروع ماكدونالدز في بريطانيا للاستيلاء على الطعام... فيديو
© Sputnik . Natalia Seliverstova/
اقتحم أكثر من 50 مراهقا تتراوح أعمارهم بين (14-16) أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في مدينة نوتنغهام في بريطانيا واعتدوا على الموظفين وذلك بغرض الاستيلاء على الطعام.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قفز العشرات من الشباب فوق منضدة الاستقبال في محاولة للحصول على أشياء من المطبخ، فيما تعمد آخرون الإساءة للعاملين داخل المطعم.
UK SHITHOLE— JohnZ (@y123_john) August 24, 2022
Crowds of thieves in the British city of Nottingham storm the McDonald's restaurant, steal food and drink and assault employees.
"No arrests have been made yet. pic.twitter.com/U7svysUaC2
وذكرت الشرطة بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة، أن المراهقين سرقوا الطعام من المطبخ، وتم الاستيلاء على المشروبات الغازية في حالة من الفوضى العارمة.
وقالت الشرطة "نحن نتعامل مع هذا الحادث بجدية بالغة، هذه عملية سطو تجارية".
Employees of a McDonald's restaurant in #Nottingham, #Britain, were attacked by 50 teenagers who broke into the restaurant for looting. "We are taking this incident very seriously, this is a robbery," the police said. pic.twitter.com/mAaz4uWLuX— خالد اسكيف (@khalediskef) August 24, 2022
وقال الضباط أيضا إن المجموعة نفسها كانت تتجمع أمام فرع آخر لماكدونالدز في شارع ميلتون في حوالي الساعة 10 مساء من نفس اليوم، لكن لم يتم أخذ أي شيء.
وصرحت الشرطة أنها "ستحاسب الجميع دون تهاون".
ووفقا للصحيفة، تتراوح أعمار المجموعة التي نفذت الاعتداء بين 14 و16 عاما ويرتدون ملابس رياضية وقبعات.
27 يوليو, 13:28 GMT