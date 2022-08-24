عربي
https://sputnikarabic.ae/20220824/اعتداء-جماعي-على-أحد-فروع-ماكدونالدز-في-بريطانيا-للاستيلاء-على-الطعام-فيديو-1066804139.html
اعتداء جماعي على أحد فروع ماكدونالدز في بريطانيا للاستيلاء على الطعام... فيديو
اعتداء جماعي على أحد فروع ماكدونالدز في بريطانيا للاستيلاء على الطعام... فيديو
اقتحم أكثر من 50 مراهقا تتراوح أعمارهم بين (14-16) أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في مدينة نوتنغهام في بريطانيا واعتدوا على الموظفين وذلك بغرض الاستيلاء على... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:40+0000
2022-08-24T13:40+0000
منوعات
مجتمع
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102658/99/1026589916_0:70:3088:1807_1920x0_80_0_0_6fcb795be1f67809141bea51803d670d.jpg
وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قفز العشرات من الشباب فوق منضدة الاستقبال في محاولة للحصول على أشياء من المطبخ، فيما تعمد آخرون الإساءة للعاملين داخل المطعم.وذكرت الشرطة بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة، أن المراهقين سرقوا الطعام من المطبخ، وتم الاستيلاء على المشروبات الغازية في حالة من الفوضى العارمة.وقالت الشرطة "نحن نتعامل مع هذا الحادث بجدية بالغة، هذه عملية سطو تجارية".وقال الضباط أيضا إن المجموعة نفسها كانت تتجمع أمام فرع آخر لماكدونالدز في شارع ميلتون في حوالي الساعة 10 مساء من نفس اليوم، لكن لم يتم أخذ أي شيء.وصرحت الشرطة أنها "ستحاسب الجميع دون تهاون".ووفقا للصحيفة، تتراوح أعمار المجموعة التي نفذت الاعتداء بين 14 و16 عاما ويرتدون ملابس رياضية وقبعات.
https://sputnikarabic.ae/20220727/ماكدونالدز-ترفع-سعر-وجباتها-الرئيسية-لأول-مرة-منذ-14-عاما-1065646212.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102658/99/1026589916_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_66c254c59640b40b64369d17d3160ce6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع, بريطانيا
منوعات, مجتمع, بريطانيا

اعتداء جماعي على أحد فروع ماكدونالدز في بريطانيا للاستيلاء على الطعام... فيديو

13:40 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورماكدونالدز
ماكدونالدز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اقتحم أكثر من 50 مراهقا تتراوح أعمارهم بين (14-16) أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في مدينة نوتنغهام في بريطانيا واعتدوا على الموظفين وذلك بغرض الاستيلاء على الطعام.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قفز العشرات من الشباب فوق منضدة الاستقبال في محاولة للحصول على أشياء من المطبخ، فيما تعمد آخرون الإساءة للعاملين داخل المطعم.
وذكرت الشرطة بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة، أن المراهقين سرقوا الطعام من المطبخ، وتم الاستيلاء على المشروبات الغازية في حالة من الفوضى العارمة.
وقالت الشرطة "نحن نتعامل مع هذا الحادث بجدية بالغة، هذه عملية سطو تجارية".
وقال الضباط أيضا إن المجموعة نفسها كانت تتجمع أمام فرع آخر لماكدونالدز في شارع ميلتون في حوالي الساعة 10 مساء من نفس اليوم، لكن لم يتم أخذ أي شيء.
وصرحت الشرطة أنها "ستحاسب الجميع دون تهاون".
ووفقا للصحيفة، تتراوح أعمار المجموعة التي نفذت الاعتداء بين 14 و16 عاما ويرتدون ملابس رياضية وقبعات.
مطعم ماكدولاندز للوجبات السريعة قرب الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو مغلق بعد تطبيق العقوبات الأمريكية بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
"ماكدونالدز" ترفع سعر وجباتها الرئيسية لأول مرة منذ 14 عاما
27 يوليو, 13:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала