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اكتشاف آثار ديناصورات عمرها 113 مليون عام... فيديو وصور
اكتشاف آثار ديناصورات عمرها 113 مليون عام... فيديو وصور
شهدت ولاية تكساس الأمريكية اكتشافا جديدا يظهر آثار أقدام الديناصورات كانت موجودة قبل نحو 113 مليون عام بسبب انحسار المياه في موسم الجفاف الذي يؤثر على العالم... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:11+0000
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منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية صورا، قالت إنها لآثار أقدام الديناصورات التي ظهرت في حديقة ديناصور فالي ستيت بارك، في ولاية تكساس الأمريكية.وقالت الشبكة إن آثار أقدام الديناصورات ظهرت بسبب الظروف المناخية التي نتج عنها جفاف المياه عن نهر يمر عبر الحديقة وزوال الرواسب التي كانت تغطي تلك الآثار منذ زمن بعيد.ولفتت الشبكة إلى أن العلماء يحاولون تعقب تلك الآثار وتحليلها بدقة قبل أن تتسبب الأمطار التي تتعرض لها الولاية في إعادة تغطيتها من جديد.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

اكتشاف آثار ديناصورات عمرها 113 مليون عام... فيديو وصور

11:11 GMT 24.08.2022
CC0 / whitejillm / tyrannosaurusديناصور
ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
CC0 / whitejillm / tyrannosaurus
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شهدت ولاية تكساس الأمريكية اكتشافا جديدا يظهر آثار أقدام الديناصورات كانت موجودة قبل نحو 113 مليون عام بسبب انحسار المياه في موسم الجفاف الذي يؤثر على العالم أجمع.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية صورا، قالت إنها لآثار أقدام الديناصورات التي ظهرت في حديقة ديناصور فالي ستيت بارك، في ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت الشبكة إن آثار أقدام الديناصورات ظهرت بسبب الظروف المناخية التي نتج عنها جفاف المياه عن نهر يمر عبر الحديقة وزوال الرواسب التي كانت تغطي تلك الآثار منذ زمن بعيد.
ولفتت الشبكة إلى أن العلماء يحاولون تعقب تلك الآثار وتحليلها بدقة قبل أن تتسبب الأمطار التي تتعرض لها الولاية في إعادة تغطيتها من جديد.
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