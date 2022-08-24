اكتشاف آثار ديناصورات عمرها 113 مليون عام... فيديو وصور
شهدت ولاية تكساس الأمريكية اكتشافا جديدا يظهر آثار أقدام الديناصورات كانت موجودة قبل نحو 113 مليون عام بسبب انحسار المياه في موسم الجفاف الذي يؤثر على العالم أجمع.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية صورا، قالت إنها لآثار أقدام الديناصورات التي ظهرت في حديقة ديناصور فالي ستيت بارك، في ولاية تكساس الأمريكية.
Amid a drought, the Dinosaur Valley State Park has discovered dinosaur footprints that have historically been covered by water and sediment.— ABC News (@ABC) August 24, 2022
They date back more than 113 million years. https://t.co/CaNjE394M8 pic.twitter.com/UQRzFvssis
وقالت الشبكة إن آثار أقدام الديناصورات ظهرت بسبب الظروف المناخية التي نتج عنها جفاف المياه عن نهر يمر عبر الحديقة وزوال الرواسب التي كانت تغطي تلك الآثار منذ زمن بعيد.
Amid a drought, the Dinosaur Valley State Park has discovered dinosaur footprints that have historically been covered by water and sediment.— ABC News (@ABC) August 23, 2022
They date back more than 113 million years. https://t.co/CaNjE394M8 pic.twitter.com/o2V5JGAfAk
ولفتت الشبكة إلى أن العلماء يحاولون تعقب تلك الآثار وتحليلها بدقة قبل أن تتسبب الأمطار التي تتعرض لها الولاية في إعادة تغطيتها من جديد.