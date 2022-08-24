https://sputnikarabic.ae/20220824/الاتحاد-السعودي-لكرة-القدم-يعلن-إلغاء-عقوبة-الإيقاف-مدى-الحياة-1066790320.html
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إلغاء عقوبة الإيقاف مدى الحياة
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إلغاء عقوبة الإيقاف مدى الحياة
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعديل نحو 34 مادة، من أصل 162 مادة تضمنتها لائحة الانضباط والأخلاق والصادرة عام 2019 طبقا لقانون... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:46+0000
2022-08-24T09:46+0000
2022-08-24T09:46+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1047849092_0:108:2100:1289_1920x0_80_0_0_e5d88c4f7fd709c1cb64b652eae76b41.jpg
واعتمد الاتحاد السعودي، لائحة الموسم الجديد التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأحد الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.يشار إلى أن هذه الخطوة من الاتحاد، جاءت لإشراك الأندية في مختلف الجوانب بما يسهم في تطوير كرة القدم السعودية على كل الأصعدة، وفقا لـ"الاقتصادية".وذكرت الصحيفة أنه "تم التعديل على اللائحة السابقة ما نسبته 22 في المائة، أغلبها على العقوبات والمخالفات، وأضيف المنسق العام والمنسق الإعلامي وأصبحا خاضعين لأحكام اللائحة، بيما تم إزالة المحامين والمستشارين وأصبحوا خارج نطاق اللائحة، وبلغت أعلى عقوبة مالية في اللائحة الجديدة مليون ريال، وهي متعلقة في حال تورط النادي بالمراهنات".كما ألغيت كلمة "منع" من اللائحة الجديدة واستبدالها بكلمة "حرمان"، وكانت أعلى عقوبة إدارية مدى الحياة وأصبحت الآن عشرة أعوام، فيما كانت العقوبة الأدنى عاما كاملا، وأصبحت 12 شهرا الحد الأعلى، بعض العقوبات تقلصت من ستة إلى أربعة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20220523/الهلال-السعودي-كبير-آسيا-يكسب-الاتحاد-بثلاثية-1062637573.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1047849092_120:0:1980:1395_1920x0_80_0_0_da61f9fb9aefb85bd29095aee770eefa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية
أخبار السعودية اليوم, السعودية
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إلغاء عقوبة الإيقاف مدى الحياة
تابعنا عبر
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعديل نحو 34 مادة، من أصل 162 مادة تضمنتها لائحة الانضباط والأخلاق والصادرة عام 2019 طبقا لقانون مختص بالقضايا الرياضية.
واعتمد الاتحاد السعودي، لائحة الموسم الجديد التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأحد الماضي، بحسب صحيفة
"الاقتصادية" السعودية.
يشار إلى أن هذه الخطوة من الاتحاد، جاءت لإشراك الأندية في مختلف الجوانب بما يسهم في تطوير كرة القدم السعودية على كل الأصعدة، وفقا لـ"الاقتصادية".
وذكرت الصحيفة أنه "تم التعديل على اللائحة السابقة ما نسبته 22 في المائة، أغلبها على العقوبات والمخالفات، وأضيف المنسق العام والمنسق الإعلامي وأصبحا خاضعين لأحكام اللائحة، بيما تم إزالة المحامين والمستشارين وأصبحوا خارج نطاق اللائحة، وبلغت أعلى عقوبة مالية في اللائحة الجديدة مليون ريال، وهي متعلقة في حال تورط النادي بالمراهنات".
كما ألغيت كلمة "منع" من اللائحة الجديدة واستبدالها بكلمة "حرمان"، وكانت أعلى عقوبة إدارية مدى الحياة وأصبحت الآن عشرة أعوام، فيما كانت العقوبة الأدنى عاما كاملا، وأصبحت 12 شهرا الحد الأعلى، بعض العقوبات تقلصت من ستة إلى أربعة أشهر.