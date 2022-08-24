عربي
https://sputnikarabic.ae/20220824/البرازيل-تستقبل-القلب-المحنط-لأول-إمبراطور-لها-1066786924.html
البرازيل تستقبل "القلب المحنط" لأول إمبراطور لها
البرازيل تستقبل "القلب المحنط" لأول إمبراطور لها
استقبل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، وزوجته ميشيل، القلب المحنط لأول إمبراطور للبرازيل بيدرو الأول. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T07:27+0000
2022-08-24T07:27+0000
أخبار البرازيل
أخبار العالم الآن
المجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066786777_0:242:3073:1970_1920x0_80_0_0_c71b3983432036a987bf6cb8ae9277e6.jpg
وأعارت البرتغال الرفات، التي يبلغ عمرها 187 عامًا، البرازيل في إطار الاحتفالات بمرور مئتي عام على انفصال البلاد عن لشبونة في 7 سبتمبر/ أيلول 1822.وأقيم حفل كبير أمس الثلاثاء، وحمل قائد شرطة مدينة بورتو البرتغالية أنطونيو ليتاو دا سيلفا، في قصر بلانالتو الرئاسي، جرة الذهب التي تزن تسعة كيلوغرامات وتحتوي على القلب المحنط للملك، ورافقها أفراد من فرقة "تنانين الاستقلال".وشكلت طائرات القوات الجوية قلبا في السماء من دخان فوق ساحة القوات الثلاث (تريس بوديريس) مركز العاصمة البرازيلية.وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها القلب المحنط من البرتغال، وسيعرض في مقر وزارة الخارجية، البرازيلية، قبل أن يعود إلى مدينة بورتو البرتغالية في الثامن سبتمبر.وبيدرو الأول أعلن استقلال البرازيل في 1822 وأسس إمبراطورية دستورية، لكنه تنازل عن العرش بعد تسع سنوات وعاد إلى البرتغال حيث أحبط محاولات للعودة إلى حكم ملكي مطلق، وتم تكريمه بعد وفاته، في البلدين، كمدافع عن القضايا الليبرالية.وبقي قلبه في كنيسة سيدة لابا في بورتو في البرتغال بينما نُقل جثمانه إلى البرازيل في 1972 ووضع في نصب تذكاري مخصص للاستقلال في ساو باولو.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الرئيس-البرازيلي-يفقد-أعصابه-ويشتبك-بيده-مع-مواطن-يصوره-بالهاتف-فيديو-1066625837.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066786777_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e65285e776f83dbd43183a7da85892a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن, المجتمع
أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن, المجتمع

البرازيل تستقبل "القلب المحنط" لأول إمبراطور لها

07:27 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / SERGIO LIMAالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وزوجته ميشيل يستقبلان القلب المحنط لأول امبراطور للبرازيل بيدرو الأول
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وزوجته ميشيل يستقبلان القلب المحنط لأول امبراطور للبرازيل بيدرو الأول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / SERGIO LIMA
تابعنا عبرTelegram
استقبل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، وزوجته ميشيل، القلب المحنط لأول إمبراطور للبرازيل بيدرو الأول.
وأعارت البرتغال الرفات، التي يبلغ عمرها 187 عامًا، البرازيل في إطار الاحتفالات بمرور مئتي عام على انفصال البلاد عن لشبونة في 7 سبتمبر/ أيلول 1822.
وأقيم حفل كبير أمس الثلاثاء، وحمل قائد شرطة مدينة بورتو البرتغالية أنطونيو ليتاو دا سيلفا، في قصر بلانالتو الرئاسي، جرة الذهب التي تزن تسعة كيلوغرامات وتحتوي على القلب المحنط للملك، ورافقها أفراد من فرقة "تنانين الاستقلال".
وشكلت طائرات القوات الجوية قلبا في السماء من دخان فوق ساحة القوات الثلاث (تريس بوديريس) مركز العاصمة البرازيلية.
وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها القلب المحنط من البرتغال، وسيعرض في مقر وزارة الخارجية، البرازيلية، قبل أن يعود إلى مدينة بورتو البرتغالية في الثامن سبتمبر.
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
الرئيس البرازيلي يفقد أعصابه ويشتبك بيده مع مواطن يصوره بالهاتف... فيديو
19 أغسطس, 14:57 GMT
وبيدرو الأول أعلن استقلال البرازيل في 1822 وأسس إمبراطورية دستورية، لكنه تنازل عن العرش بعد تسع سنوات وعاد إلى البرتغال حيث أحبط محاولات للعودة إلى حكم ملكي مطلق، وتم تكريمه بعد وفاته، في البلدين، كمدافع عن القضايا الليبرالية.
وبقي قلبه في كنيسة سيدة لابا في بورتو في البرتغال بينما نُقل جثمانه إلى البرازيل في 1972 ووضع في نصب تذكاري مخصص للاستقلال في ساو باولو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала