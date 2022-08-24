https://sputnikarabic.ae/20220824/البيت-الأبيض-معلقا-على-مقتل-الصحفية-دوغينا-مثل-هذا-النوع-من-العنف-غير-مقبول-ضد-أي-شخص-1066781878.html

البيت الأبيض معلقا على مقتل الصحفية دوغينا: مثل هذا النوع من العنف غير مقبول ضد أي شخص

البيت الأبيض معلقا على مقتل الصحفية دوغينا: مثل هذا النوع من العنف غير مقبول ضد أي شخص

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في معرض تعليقه على مقتل الصحفية داريا دوغينا، إن مثل هذا النوع من العنف غير مقبول ضد... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T01:27+0000

2022-08-24T01:27+0000

2022-08-24T01:27+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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واشنطن - سبوتنيك. وأكد كيربي في حوار مع شبكة "سي أن أن" أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، لكن ليس لديها معلومات إضافية حول دوافع ما حدث أو المسؤولين.وأضاف: "ليس لدينا مزيد من المعلومات حول هذا العمل العنيف".وبوقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عن التوصل إلى معرفة حيثيات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.ولقيت داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي دوغين مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

https://sputnikarabic.ae/20220822/أول-تعليق-للفيلسوف-الروسي-ألكسندر-دوغين-على-اغتيال-ابنته-1066731840.html

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