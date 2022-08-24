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https://sputnikarabic.ae/20220824/الجيش-الإسرائيلي-يتحرك-بعد-واقعة-جديدة-محرجة-جنود-يضربون-فلسطينيين-عزل-فيديو-1066819216.html
الجيش الإسرائيلي يتحرك بعد واقعة جديدة محرجة... جنود يضربون فلسطينيين عزل (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يتحرك بعد واقعة جديدة محرجة... جنود يضربون فلسطينيين عزل (فيديو)
أثار مقطع فيديو يظهر جنود إسرائيليين وهم يعتدون بالضرب المبرح على اثنين من الفلسطينيين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ضجة واسعة على مواقع التواصل... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T19:47+0000
2022-08-24T19:47+0000
إسرائيل
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش قرر إيقاف 3 جنود من وحدة "نيتسح يهودا" التي تضم يهود متشددين (حريديم) وقائدهم عن الخدمة العسكرية.وادعى الجنود في التحقيقات الأولية أن الفلسطينيين حاولا دهسهم وخطف أسلحتهم، دون أن يقدموا أي أدلة على مزاعمهم.وقالت القناة إن القادة الإسرائيليين يعتقدون أنه "بأي حال لم يكن هناك أي مبرر للركل والدفع".وبحسب القناة، وقع الحادث قبل 10 أيام، ولم يعلم به القادة الإسرائيليون إلا في نهاية الأسبوع الماضي.ويظهر المقطع الذي تم نشره على تطبيق تيكتوك 3 جنود إسرائيليين وهم يركلون فلسطينيين في الوجه ومناطق متفرقة من الجسم، ويضربونهما بشكل عنيف ومهين.من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "الحادث خطير للغاية ومثير للاشمئزاز ويتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي".وأضاف كوخافي "المقاتلون في الحاث لا يستحقون أن يكونوا مقاتلين. سوف نحقق العدالة بحق المتورطين. لا مكان ولن يكون في الجيش الإسرائيلي لهذا النوع من السلوك".وكثيرا ما وجد الجيش الإسرائيلي نفسه في مواقف محرجة، بعد نشر فيديوهات توثق اعتداءات من قبل جنوده على فلسطينيين لا سيما في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يتحرك بعد واقعة جديدة محرجة... جنود يضربون فلسطينيين عزل (فيديو)

19:47 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أثار مقطع فيديو يظهر جنود إسرائيليين وهم يعتدون بالضرب المبرح على اثنين من الفلسطينيين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجيش إلى التحرك.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش قرر إيقاف 3 جنود من وحدة "نيتسح يهودا" التي تضم يهود متشددين (حريديم) وقائدهم عن الخدمة العسكرية.
وادعى الجنود في التحقيقات الأولية أن الفلسطينيين حاولا دهسهم وخطف أسلحتهم، دون أن يقدموا أي أدلة على مزاعمهم.
وقالت القناة إن القادة الإسرائيليين يعتقدون أنه "بأي حال لم يكن هناك أي مبرر للركل والدفع".
وبحسب القناة، وقع الحادث قبل 10 أيام، ولم يعلم به القادة الإسرائيليون إلا في نهاية الأسبوع الماضي.
ويظهر المقطع الذي تم نشره على تطبيق تيكتوك 3 جنود إسرائيليين وهم يركلون فلسطينيين في الوجه ومناطق متفرقة من الجسم، ويضربونهما بشكل عنيف ومهين.
من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "الحادث خطير للغاية ومثير للاشمئزاز ويتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي".
وأضاف كوخافي "المقاتلون في الحاث لا يستحقون أن يكونوا مقاتلين. سوف نحقق العدالة بحق المتورطين. لا مكان ولن يكون في الجيش الإسرائيلي لهذا النوع من السلوك".
وكثيرا ما وجد الجيش الإسرائيلي نفسه في مواقف محرجة، بعد نشر فيديوهات توثق اعتداءات من قبل جنوده على فلسطينيين لا سيما في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
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