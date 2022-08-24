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الجيش الإيراني يكشف الهدف من مناورات الطائرات المسيرة
الجيش الإيراني يكشف الهدف من مناورات الطائرات المسيرة
أكد المتحدث باسم مناورات الطائرات المسيرة في الجيش الإيراني، الأدميرال محمود موسوي، أن المناورات تهدف إلى تقييم القوة الهجومية للطائرات، والأنظمة التي يتم... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:04+0000
2022-08-24T09:04+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال موسوي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن هذه المناورات تجرى، بهدف تقييم القوة الهجومية للطائرات دون طيار، وتقييم الأنظمة، التي يتم نشرها للتعامل مع هذه الطائرات المسيرة، في منطقة المناورات".وأضاف: "الطائرات دون طيار مطلوبة، للحصول على الموقع الدقيق للأنظمة المضادة المنتشرة في المنطقة، للتعامل معها وتزويد الطائرات دون طيار القادمة خلفها بالمعلومات".وتابع موسوي قائلا: "يُطلب من الطائرات دون طيار، تحديد الهدف المعادي الخاص بعناية شديدة خلال المناورات؛ والتخطيط وتدميره في الخطوة التالية".وكان مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأدميرال حبيب الله سياري، أعلن، يوم أمس الثلاثاء، أن فرق الجيش الأربعة، الجوية والبحرية والبرية، ومقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، تشارك في المناورات.وقال: "المناورات تأتي بهدف اختبار دقة الأسلحة وقوتها، ومستوى استمرارية الطيران، وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيرة".وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز ومناطق إيرانية عدة، مناورات عسكرية إيرانية، على مدار العام.
https://sputnikarabic.ae/20220824/انطلاق-مناورات-الجيش-الإيراني-للطائرات-المسيرة-محلية-الصنع-1066785373.html
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الجيش الإيراني يكشف الهدف من مناورات الطائرات المسيرة

09:04 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أكد المتحدث باسم مناورات الطائرات المسيرة في الجيش الإيراني، الأدميرال محمود موسوي، أن المناورات تهدف إلى تقييم القوة الهجومية للطائرات، والأنظمة التي يتم نشرها للتعامل معها.
طهران - سبوتنيك. وقال موسوي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن هذه المناورات تجرى، بهدف تقييم القوة الهجومية للطائرات دون طيار، وتقييم الأنظمة، التي يتم نشرها للتعامل مع هذه الطائرات المسيرة، في منطقة المناورات".
وأضاف: "الطائرات دون طيار مطلوبة، للحصول على الموقع الدقيق للأنظمة المضادة المنتشرة في المنطقة، للتعامل معها وتزويد الطائرات دون طيار القادمة خلفها بالمعلومات".
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
انطلاق مناورات الجيش الإيراني للطائرات المسيرة محلية الصنع
06:33 GMT
وتابع موسوي قائلا: "يُطلب من الطائرات دون طيار، تحديد الهدف المعادي الخاص بعناية شديدة خلال المناورات؛ والتخطيط وتدميره في الخطوة التالية".
وكان مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأدميرال حبيب الله سياري، أعلن، يوم أمس الثلاثاء، أن فرق الجيش الأربعة، الجوية والبحرية والبرية، ومقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، تشارك في المناورات.
وقال: "المناورات تأتي بهدف اختبار دقة الأسلحة وقوتها، ومستوى استمرارية الطيران، وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيرة".
وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز ومناطق إيرانية عدة، مناورات عسكرية إيرانية، على مدار العام.
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