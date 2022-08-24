https://sputnikarabic.ae/20220824/الحزب-الشيوعي-الصيني-يحقق-في-نتيجة-مباراة-كرة-قدم-1066815284.html

الحزب الشيوعي الصيني يحقق في نتيجة مباراة كرة قدم

الحزب الشيوعي الصيني يحقق في نتيجة مباراة كرة قدم

أمرت السلطات الصينية، بما في ذلك الحزب الحاكم، بتشديد الرقابة على الدوريات المحلية لكرة القدم وإجراء تحقيق في التلاعب بنتائج المباريات، بعد الهزيمة التي تعرض... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T17:00+0000

2022-08-24T17:00+0000

2022-08-24T17:00+0000

الصين

مجتمع

رياضة

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أطلق مؤسس "إيفرغراند" هوي كاي يان في عام 2012 واحدة من أكبر أكاديميات كرة القدم الداخلية في العالم في تشينغيوان، جنوبي الصين، بمساعدة مدربين من نادي ريال مدريد الإسباني، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".لكن الانهيار الداخلي لمجموعة "إيفرغراند" العقارية المثقلة بالديون، ترك الأكاديمية تعاني من مشاكل مالية على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنها تخسر المعلمين والطلاب.في أوائل أغسطس/ آب، انتشر مقطع فيديو للخسارة غير المتوقعة التي تكبدها فريق أكاديمية تحت 15 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وأثار الشكوك حول التلاعب بنتائج المباريات.كان فريق تشينغيوان متقدما بنتيجة 3-1 حتى الدقيقة 68 أمام فريق محلي آخر في غوانجدونج، لكن انتهى به الأمر بالخسارة 3-5. وأظهر الفيديو أن فريق تشينغيوان يتباطأ في الشوط الثاني من المباراة ويشرك 10 لاعبين فقط لأكثر من 10 دقائق.طالب الاتحاد الصيني لكرة القدم منظمي المباريات في جميع أنحاء البلاد بإجراء "تصحيح ذاتي". كما أعلن إشعار في 17 أغسطس/ آب عن تشكيل فريق عمل لتكثيف الإشراف على الدوريات المحلية.وأرسل الاتحاد بالفعل فريق تحقيق إلى قوانغتشو بعد يوم من مباراة تحت 15 عاما. فيما أطلقت هيئة مراقبة الانضباط التابعة للحزب الشيوعي في قوانغدونغ تحقيقها الخاص في التلاعب بنتائج المباريات المزعومة، قائلة إنها لن تتسامح مطلقا مع أي مخالفات.من جانبه، قال تشين شيوان، رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، يوم الاثنين، إن التلاعب في نتائج المباريات المزعوم لفت انتباه القيادة العليا في بكين، وفقا لتقرير نشرته مجلة "كاكسين".ونقل المجلة عن تشين قوله في اجتماع حضره دو تشاوساي نائب وزير الإدارة العامة للرياضة في الصين: "التلاعب بنتائج المباريات لن يدفع التقدم في كرة القدم الصينية، ولا يمكن التسامح مع هذه الظاهرة".من جانهب قال تشانغ بيبي، مدون كرة القدم، إنه يعتقد أن فريق تشينغيوان خسر المباراة عمدا، لكن العديد من الحوادث الأخرى لم يتم اكتشافها. وأضاف: "التلاعب بنتائج المباريات أمر شائع حقا في كرة القدم الصينية، لكن القليل منهم مكشوف".

https://sputnikarabic.ae/20220819/الصين-تغرم-رجل-أعمال-8-مليارات-دولار-بتهمة-خيانة-الأمانة-1066637610.html

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الصين, مجتمع, رياضة